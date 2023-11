Opinión del morado: “Le tienen miedo a Mariano Torres”

Hoy no hablaré de los partidos jugados en días anteriores, porque siento que no es un tema de tanta relevancia, ya que de antemano se sabía que se tenía amarrado ese primer lugar y que, aunque nuestros rivales de turno merecen respeto, considero más importante hablar del tema: Mariano Torres y el miedo que le tienen en La Agonía.

Sus aficionados dicen que es muy malo, que es un engañado, y otros diminutivos contra el jugador, lo cual me da gracia, pero lo interesante acá, es que después del Torneo de Copa que se perdió y en el que se vio muy flojo al equipo, se dio una situación con Freddy Góndola, donde este dice que Mariano le dijo insultos racistas. Desde ese día empezó una especie de circo y todo un show para que Mariano no juegue y sea sancionado el tiempo destinado por el reglamento.

Pero señores liguistas, ¿no es que Mariano es muy malo, que no le tienen miedo, que no juega a nada? Por qué se ensañan tanto, recuerden que Saprissa no es solo Mariano, es cierto que él es nuestra estrella, pero tampoco juega solo, él está junto a otros grandes gladiadores que luchan cada jugada y cada partido a muerte, cosa que yo no veo en sus jugadores o al menos en la estrella que ustedes dicen tener, que no vale la pena mencionar, pero solo se dedica a caminar en el terreno de juego.

Ahora, por otro lado, es curioso que mucha prensa haya hecho fiesta con este tema, pero con el tema del intento de agresión a un camarógrafo de una televisora han pasado muy calmados. Incluso vamos a ver que tanto se hablará esta semana, de una nueva invasión de aficionados a la cancha, donde se van a gritarles a los jugadores de Alajuelense y lo peor es que no es la primera vez. Solo espero que esto no lo sancionen fuertemente, como lo he comentado en otras ocasiones, solo cuando pase alguna desgracia.

