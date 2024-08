Orlando Sinclair se sincera y revela qué le falta para ser titular indiscutible en Saprissa

Orlando Sinclair ha anotado en los últimos tres partidos en Saprissa durante la temporada 2024-2025. (Rafael Pacheco Granados)

Orlando Sinclair arrancó muy bien la temporada con el Deportivo Saprissa, con goles y muchos minutos en cancha, pero aún tiene una deuda con muchos morados.

Ese pendiente es consolidarse en la formación titular, y un sector de la afición no está contento por eso; principalmente, porque está en el club de forma permanente desde el 2020 y durante esta temporada solo ha jugado desde el inicio en uno de seis partidos.

La Teja le preguntó tras el partido contra Guanacasteca, por Copa Centroamericana, qué le falta para consolidarse como titular del cuadro morado y el atacante fue honesto en su respuesta.

“Tengo que ser más constante, aquí en Saprissa están los mejores, hay mucha competencia, pero ya estoy en una buena edad (26) para consolidarme y aspirar a cosas más grandes.

“Quizás por asuntos personales me han afectado algunas cosas, pero en los últimos meses todo se me ha ido acomodado. Eso me da mucha confianza para centrarme en solo jugar”, comentó.

Sinclair contó que su apoyo especial para afinar esto está fuera de la cancha y es su familia.

“El respaldo que me ha dado mi familia en los momentos difíciles me ha ayudado mucho para que empiece la temporada bien, seguir por ese camino y todo esto se lo dedico a ellos”, agregó.

LEA MÁS: Exjugador del Saprissa le dedicó sentido mensaje a su esposa en su aniversario

Debe afinar

El delantero morado ha anotado en tres de los seis partidos que ha jugado, dos en el Apertura 2024 y uno en la Copa Centroamericana; sin duda, un buen arranque en el goleo, lo cual lo tiene muy motivado.

“Muy contento, es la primera vez que comienzo una temporada así con tres partidos anotando, lo había buscando desde hace mucho tiempo, he trabajado mucho para esto y quiero seguir por ahí.

“Los compañeros me han ayudado bastante; por ejemplo, el fin de semana anterior contra Puntarenas FC, que fallé ese gol en el segundo tiempo, ellos me levantaron para retomar la confianza y anotar en la siguiente jugada”, argumentó.

Sobre esa acción ante el Puerto, explicó más en frío qué ocurrió para fallar ese gol cantado.

“(Risas) Por ahí lo vi, la cancha no estaba en las mejores condiciones, me picó antes, fue una mala pasada, si hubiera llegado más concentrado habría anticipado la jugada y habría puesto el pie un poco más arriba”, concluyó.