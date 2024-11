Osael Maroto habló de las opciones de Alexandre Guimaraes en la Selección de Costa Rica

Osael Maroto habló de frente sobre las opciones de Alexandre Guimaraes de llegar a la Selección de Costa Rica. (Lilly Arce Robles.)

Osael Maroto y el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol ya están recibiendo currículos para elegir al próximo técnico de la Selección de Costa Rica y ya saltaron varios nombres como el del técnico de Alajuelense, Alexandre Guimaraes.

Para muchos, Guima es un candidato natural para el puesto, hace rato afición y prensa lo colocan como una de las opciones al puesto por su currículo y pasado en la Tricolor tras dirigir los mundiales de Corea Japón 2022 y Alemania 2006.

Este miércoles, en conferencia de prensa, al presidente de la Fedefútbol le consultaron por el entrenador erizo, a quien volvió a elogiar.

“No vamos a descartar a nadie, todos son opciones. Varias veces lo he dicho: el nombre de Alexandre Guimaraes no se puede alejar de la Selección. Jeaustin, Hernán Medford, quien quiera, puede levantar la mano y decir: ‘quiero estar aquí’. El mismo Paulo César Wanchope tiene experiencia y puede postularse. Queremos traer al mejor entrenador y cuerpo técnico posible para nuestra Selección. Deseamos continuar con el proceso que iniciamos en setiembre del año pasado”, comentó.

Alexandre Guimaraes suena desde hace meses para llegar a la Selección de Costa Rica. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

A Guima las preguntas de si le interesa volver a la Sele también lo persiguen con regularidad, luego del choque ante Herediano una vez más apareció.

“Es una situación que está totalmente fuera de mi alcance, yo he venido acá y he regresado al fútbol nacional producto de una invitación extremadamente interesante desde el punto de visita profesional, volver luego de doce años lejos y hacer lo que estamos haciendo, en ese aspecto creo que Alajuelense está haciendo un gran trabajo no solo esta temporada, sino la pasada aunque el cierre no fue el que queríamos, pero no borra lo hecho.

“Uno debe hacer siempre su trabajo y que sea ese fruto el que haga el ruido, no uno, yo no soy de hacer ruido, voy haciendo mi camino y ese camino me ha dado vigencia profesional durante 30 años en prácticamente todos los continentes. Intentar a punta de gritos conseguir algo no es mi estilo. Lo que me interesa es cumplir con los objetivos que tenemos acá con Alajuelense”, respondió.