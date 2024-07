Osael Maroto reapareció para hablar de la situación de Gustavo Alfaro con Costa Rica

Osael Maroto asegura que de momento la presunta salida de Gustavo Alfaro a Paraguay, son solo rumores. (Lilly Arce Robles.)

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, reapareció este jueves para hablar de la situación de Gustavo Alfaro y su continuidad en la Selección de Costa Rica.

El presidente de la Fedefútbol fue la persona designada por el Comité Ejecutivo para tratar con el entrenador las presuntas negociaciones que el técnico sostiene con Paraguay.

Mientras en Tiquicia la afición en general básicamente solo está esperando la despedida del Lechuga, el jerarca indicó este jueves en declaraciones a Teletica Radio que solo se tratan de rumores.

“Lo que tenemos hoy son básicamente rumores, no tenemos ninguna posición formal ni nada. Me estás preguntando por lo que se dice en Paraguay, pero no tenemos ninguna petición ni posición formal de la federación paraguaya, ni de sus dirigentes, ni tampoco de su agente, no tenemos sobre la mesa ninguna oferta por él.

“El profe Alfaro y su cuerpo técnico tienen un contrato formal con la Federación que nos respalda legalmente, tanto a ellos como a nosotros. Un contrato responsable, que pues sí, tiene tanto una entrada como una salida para ambas partes con montos razonables de nuestra parte”, explicó.

Para Maroto, cuando haya una oferta formal podrían analizarla y tener otra posición.

“En este momento Gustavo está en el país como entrenador de la Selección mayor de fútbol, es lo que te podría decir en este momento”, enfatizó.

¿Porqué se tardaron semana y media en dar una posición? y si es cierto que han tenido problemas para comunicarse con Alfaro fue otro de los cuestionamientos.

“Con el agente de Gustavo tenemos una comunicación abierta, con don Gustavo lo mismo. Cuando decís que por qué nos hemos tomado tanto tiempo o no hemos tenido una posición, es porque no podemos tener una posición sobre un rumor.

“Muchas veces dicen que no tener una posición o no salir a hablar ya estás diciendo algo, pero salir a decir algo sobre un tema que no es formal, creo que más bien puede ser una irresponsabilidad y abrir la puerta sobre algo que no es real. Las redes sociales hoy son muy duras y crueles y dicen muchas cosas que muchas veces no son ciertas”, argumenta.

Maroto aseguró que el día de mañana podría cambiar la situación con Alfaro, que es una posibilidad desde el día uno, pues siempre que se tiene un contrato con la posibilidad de entrar o salir está presente.