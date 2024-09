Óscar Duarte reveló un detalle importante que muchos quieren saber de Keylor Navas

Óscar Duarte comentó que Keylor Navas se siente muy tranquilo pese a aún no encontrar equipo para la presente temporada. (Tomada de Facebook Restaurante Saratoga)

Óscar Duarte es parte de ese íntimo grupo de amigos que tiene Keylor Navas en el fútbol de Costa Rica y que lo ha estado acompañado en estos meses que el futbolista la ha pasado en Tiquicia.

Sin duda se trata de una banda muy exclusiva y con información privilegiada, por lo que aprovecharon para consultarle cómo ve a su compa y cómo se siente en estos meses complicados.

Navas no ha logrado conseguir equipo para la temporada 2024-2025, ya cerraron los mercados más importantes del mundo y muchos se preguntan qué será de su futuro.

Esta semana el nombre de Keylor volvió a sonar a nivel internacional por una opción que pudo haberse dado en el Barcelona de España, la cual al final no terminó cristalizándose.

“Sí, sí hablé con él, hablamos de todo, también salió el tema obviamente, pero no, no, él está tranquilo, creo que es algo que tiene él, imagínese, que esté en el radar de equipos como el Barcelona no es cualquiera a pesar de no tener equipo, pero por eso les digo, él está tranquilo.

“Al final Dios decidirá para su vida y la de su familia que es lo que les va a ofrecer, nosotros como amigos, obviamente vamos a apoyarlo en todo momento y en las decisiones que él tome”, destacó.

Óscar Duarte habló sobre el futuro de su amigo Keylor Navas

Duarte además tiró otro detalle para que muchos se pongan a reflexionar sobre Keylor y los que creen que tal vez su tiempo ya pasó e incluso aún no tira por el suelo el chance de llegar al Barca, a pesar de que toda la prensa internacional afirma que la opción ya se cerró.

“Por algo en los últimos diez años ha estado en dos de los mejores equipos del mundo (Real Madrid y París Saint Germain) y ahora otro equipo grande lo está buscando, ojalá se le diera esa oportunidad en algún momento, porque él obviamente tiene la capacidad para jugar en esos equipos”, añadió.