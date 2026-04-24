Torneo Nacional

Óscar Ramírez agranda la incertidumbre al hablar de su posible salida de Alajuelense

Óscar Ramírez reaccionó de una manera muy particular cuando le consultaron sobre su futuro en Alajuelense

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Por Sergio Alvarado
23/04/2026/ juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Puntarenas FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Óscar Ramírez eludió hablar de lo que será su futuro en Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, reaccionó de manera muy particular cuando le consultaron puntualmente sobre su futuro en el cuadro rojinegro.

En una conferencia de prensa exprés, duró cinco minutos, con una frase el Machillo eludió hablar de los rumores que dicen que no seguiría el otro campeonato con el León.

“Es un tema que todavía no quisiera tocar, veremos qué pasa”, dijo Ramírez.

El entrenador gambeteó todas las consultas que iban en esa línea, no quiso soltar prenda de nada ni siquiera alguna suposición, como cuando le consultaron la sensación de que podría haber sido su último partido en el Morera Soto.

“El cariño con la gente es mutuo, se les agradece mucho, veremos a ver qué pasa”.

El Machillo fue cortante como casi nunca lo es.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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