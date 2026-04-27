Óscar Ramírez respondió la gran pregunta que todos se hacen ¿Seguirá en Alajuelense?

Óscar Ramírez quedó muy golpeado luego de un semestre muy duro con Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, respondió a la pregunta del millón luego que el cuadro rojinegro quedara eliminado del Clausura 2026. ¿Seguirá en el banquillo manudo?

A diferencia de la conferencia anterior en la que fue muy cortante, con respuestas muy cortas y hasta evasivas, en esta ocasión el técnico sí explicó un poco más su parecer.

“A como he tenido la ecuanimidad en triunfos, que no son pocos, también me ha pasado esto, de perder y es el fútbol, no puede ocultarse. Hay que revisar cosas que pasaron y que a lo interno se tienen que hacer”

“Quedan dos semanas de trabajo, para reunirnos, para analizar bien todo lo que pasó en la temporada, porque también está el semestre pasado, no se puede hablar de uno nada más, ver qué pasó en esta qué estuvimos bajos, hacer un análisis y en cuanto a lo mío, me quedan dos semanas de trabajo todavía y ahí analizaré”, destacó.

A Ramírez le consultaron si en esas dos semanas podrían convencerlo de qué se quede en su puesto.

“Si algo me ha enseñado la vida es a no ser emocional, emotivo con las decisiones, no tomarlas de inmediato, igual que rumea la vaca, me gusta rumear muchas cosas, el que sea descalificado trae sus consecuencias. En la cancha fue igual, pensaba, analizaba y luego tomaba decisiones y ahora es igual en esto.

“A los 61 años uno piensa un poquito más con la tranquilidad, no con las precisas, por lo que veremos”, añadió.