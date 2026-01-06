Óscar Ramírez revela el motivo por el que se llevó a Kenneth Vargas a Alajuelense

Óscar Ramírez técnico de Liga Deportiva Alajuelense concedió este martes una entrevista a la oficina de prensa rojinegra en la que abordó el inicio del certamen, el estado actual de la planilla y los movimientos que se han dado en el mercado.

Kenneth Vargas, un refuerzo pensado como reemplazo inmediato

Al estratega manudo se le consultó por Kenneth Vargas, única incorporación confirmada hasta ahora por el club, y los motivos que llevaron a su llegada.

Kenneth Vargas jugó el domingo con Alajuelense en Los 90 minutos por la vida. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Machillo fue muy sincero al reconocer que, tras la salida de Kenyel Michel, la prioridad fue buscar un sustituto con rapidez y con características similares.

“Es un muchacho muy interesante, tiene sus cualidades bien marcadas, que lo hacen parte de las necesidades que estábamos buscando al emigrar ya Michel”, comentó.

Ramírez aceptó que no se trata de un clon futbolístico, pero sí de un jugador que encaja en la idea.

“Tal vez no es el mismo perfil, porque él es derecho y Michel izquierdo, pero sí mantener características similares a la que nos daba Michel”, añadió.

Trabajo conjunto con Carlos Vela y análisis de la planilla

El entrenador rojinegro también confirmó que ya sostuvo dos reuniones con Carlos Vela, gerente deportivo del club, para afinar temas clave como la evaluación del plantel.

Óscar Ramírez elogió las condiciones de Kenneth Vargas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Carlos es el encargado de eso, estamos viendo a ver la compostura del equipo, qué es lo que tenemos que reforzar, en eso Carlos está claro”, explicó.

Machillo dejó claro que se siente satisfecho con la planilla actual, pero no le cierra la puerta a nadie.

“Lastimosamente hay muchachos que salieron y por equis o ye razones, económicas, de rendimiento o de buscar una mejor versión de jugadores, pero hay que buscarlas”, señaló. “Es muy normal que se den salidas y llegadas para buscar esa mejoría en la planilla”, concluyó.

Doble sesión y amistoso confirmado

Como parte de la preparación, Alajuelense se mantendrá entrenando a doble sesión durante esta semana. Además, el viernes disputará un partido amistoso ante Sarchí, conjunto de la Liga de Ascenso.