Óscar Ramírez romperá con un impactante periodo que tenía sin sentarse en un banquillo

El estadio de Nizhni Nóvgorod en Rusia fue el último campo que vio a Óscar Ramírez dirigiendo un partido de fútbol, desde aquel lejano 27 de junio del 2018 dejó su puesto en la selección de Costa Rica y se alejó por completo del deporte.

Machillo dejará atrás casi siete años sin sentarse en un banquillo luego de que Alajuelense confirmara su regreso para lo que resta del 2025.

A Óscar todo el ambiente que lo rodeó posterior a su salida de la Tricolor lo agotó y lo hizo que se alejara del balompié por muchos años, desencanto que le duró mucho rato.

La cosa fue tan fuerte que el técnico ni siquiera se dejaba ver en entrevistas, hasta el 2022 apenas dio dos, a las periodistas Gabriela Jiménez y Pamela Muñoz, en su finca en Hojancha, Guanacaste.

Óscar ha sido una persona muy celosa con los proyectos que toma, al punto que apenas tiene tres equipos en toda su carrera, el Santos de Guápiles, en el 2009, Alajuelense y la Tricolor.

Los manudos tuvieron una buena señal en agosto del 2024, cuando aceptó volver al club como coordinador de Desarrollo y Rendimiento en el área de ligas menores.

Gusanillo del fútbol nunca dejó a Óscar Ramírez

Ángel San Casimiro había dicho que en algún momento Óscar Ramírez volvería al fútbol (Alexander Otarola Rojas)

Uno de los amigos más cercanos del DT, el sacerdote monseñor Ángel San Casemiro habló con La Teja en varias ocasiones en el pasado y nos dijo que Machillo estaba muy resfriado del ambiente del fútbol, pero que él creía que volvería algún día.

“Yo sí espero y tengo la seguridad de que va a volver, ¿adónde?, eso no puedo decirlo porque no lo sé”, destacó.

Casemiro dijo que a pesar de estar lejos, Machillo siempre se mantuvo estudiando el fútbol nacional, porque es algo que le apasiona, detalle que el propio DT aseguró en entrevistas posteriores.

“Yo creo que Óscar es un buen técnico, aunque a algunos no les gusta, pero quienes le sucedieron no hicieron nada mejor que él, más bien empeoró. Aunque él haya hecho un paréntesis, no quiere decir que no esté estudiando el fútbol nacional, eso le gusta mucho hacerlo. A mí no extraña que él día de mañana le pase la fiebrecita que tiene y agarre un equipo, ojalá que sea la Liga y que venga con ideas más frescas, porque cada quien desarrolla un estilo de juego de acuerdo a la materia con la que cuenta”, nos dijo.