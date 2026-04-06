Óscar Ramírez tomó esta decisión con Alejandro Bran para el encuentro ante Guadalupe

Alejandro Bran volverá a jugar con Alajuelense este domingo, (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense se medirá este domingo, a las 7 p. m., a Guadalupe FC en el estadio Morera Soto, juego en el que los manudos buscarán el triunfo para sostener el cuarto lugar en la tabla de posiciones del Clausura 2026.

La noticia principal, sin duda, es la confirmación del regreso de Alejandro Bran a la escuadra manuda, luego del gran escándalo que atravesó hace unas semanas tras ocasionar, en presunto estado de ebriedad, un disturbio en el condominio en el que vive.

El volante será titular ante los josefinos, con lo que el técnico Óscar Ramírez le levantó la sanción interna que le impidió jugar la fecha anterior ante el Herediano.

Otra de las sorpresas es ver a Joel Campbell en el once inicial.

La Liga sale con Washington Ortega; Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita, Celso Borges, Aarón Salazar, Alejandro Bran, Joel Campbell, Creichel Pérez, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.