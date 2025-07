Pablo Arboine se sinceró sobre su regreso al Saprissa y un detalle que afirma no vio venir

Pablo Arboine contó cómo se dio su regreso al Saprissa tras salir de Sporting. (Jose Cordero/José Cordero)

Pablo Arboine fue una de las figuras y pilares del tetracampeonato del Saprissa entre el 2022 y el 2024, uno de esos jugadores que llegó a encajar muy bien en el Monstruo y de esos que parecía con un campo seguro.

En enero del 2025, al defensor lo sorprendió la noticia de salir a préstamo, una situación que no esperaba, pero que de repente sucedió; entre el club y él llegaron al acuerdo que lo mejor era ir a otro lado a sumar minutos.

En entrevista con La Teja, Arboine reconoció que cuando se fue de la S lo hizo sin la certeza de si volvería, pues en muchos casos se ha dado que los préstamos son el inicio de una separación que termina siendo total, pero en su caso, apenas seis meses después, volvió y con nuevos bríos.

“La verdad, sí, es una incertidumbre, uno no sabe qué va a pasar y ahí tienes eso, si se dará o no, pero creo que también eso se da por el hecho de que hice las cosas bien en la institución, salí a Sporting y también hice las cosas de la mejor manera posible.

“Me da la oportunidad de volver al club, y estoy contento y feliz por la confianza que me han brindado. Ahora toca demostrar en la cancha y responder esa confianza que me dieron, el porqué me trajeron de vuelta”, destacó.

El regreso de Arboine fue una de las últimas decisiones de Sergio Gila en Saprissa, quien lo buscó para ofrecer la posibilidad de volver, lo que le plantearon a Paulo Wanchope y estuvo de acuerdo con la idea.

“Conversé con Sergio y con el profesor también, casi que a la misma vez para ver si yo estaba interesado en volver al club, yo les comenté que sí, que siempre uno va a estar contento de volver a la que es mi casa. Luego conversaron con Sporting y las cosas se dieron a lo interno y ya después de una semana me explicaron que las cosas salieron”.

Una de las últimas decisiones de Sergio Gila antes de irse del Saprissa fue el regreso de Pablo Arboine. (Rafael Pacheco Granados)

¿Porqué siendo un jugador que era figura y en su momento jugaba bastante, de repente decidieron darlo de baja? Es algo que le preguntamos.

“Muchas veces las cosas no dependen de uno, pasan cosas que uno no se espera, decisiones que uno no se imagina, pero que uno no puede juzgar. La verdad lo comento con mucha responsabilidad, con mucha serenidad, no sé qué pasó.

“Lo que pasó al final creo que fue un reto, quizás en su momento por alguna razón no fui tomado en cuenta, pero no había que decaer, entonces lo tomé como un reto bonito ir al Sporting, hacer las cosas bien, aportarle al equipo, mostrar mi capacidad y gracias a Dios las cosas salieron de la mejor manera y pude regresar al club”, destacó.

Cuando le consultamos si la salida de Saprissa fue como una especie de llamada de atención o algo así, afirma que no lo siente así, porque su rendimiento en general fue muy bueno, sino que fueron decisiones de otros, además que lo afectaron algunas lesiones.

Con Wanchope, Arboine espera hacer buena química, un entrenador al que no conocía personalmente, pero le ha gustado lo que ha visto en los entrenamientos.

“No, nunca había tenido el placer de trabajar con él ni tampoco había compartido con él antes, pero he podido ver que es un entrenador muy preparado, que quiere hacer las cosas muy bien, tiene otra filosofía y estilo de juego que quiere implementar con nosotros, las cosas están saliendo muy bien y ojalá Dios primero poderlo poner en práctica y poder luchar por lo que queremos este torneo”.