Pablo Guzmán reveló razón por la que muchos ponen 120 minutos cuando pierde Alajuelense

Pablo Guzmán bromeó con el hecho que muchos los ponen especialmente cuando pierde la Liga para verlos "sufrir" (Marvin Caravaca)

Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel y Monumental, se hizo una pregunta muy franca este lunes sobre el porqué muchos corren a poner 120 Minutos luego que Alajuelense pierde algún partido.

Este lunes el programa estuvo muy movido, luego de la derrota rojinegra en el clásico, ya que incluso, se caldearon los ánimos, pues mientras que Rodolfo Mora llegó a darle con todo al León, otros como Harrick McLean y Carlos Serrano llegaron calmar un poco las aguas.

Pablo Guzmán también tiró sus buenos hachazos; especialmente, al desempeño de los jugadores hasta que en un momento lanzó una pregunta que llamó mucho la atención.

“Yo no sé si será eso, si es que la gente disfruta mucho viéndonos cuando pierde la Liga, yo me he dado cuenta de eso. ¿Por qué será? y voy a decirlo, esta es la primera vez que no soy yo el causante, porque esta vez vi que no me estaban tirando a mí en redes, sino a ustedes tres (Harrick McLean, Rodolfo Mora y Carlos Serrano) que se desbocaron y se les olvidó quién era el rival que tenían al frente, porque yo la verdad estaba calladito”, dijo Guzmán.

Harrick Mc Lean Allen y Carlos Serrano salieron bien vacilados este lunes luego de la victoria del Saprissa ante Alajuelense. (Marvin Caravaca)

McLean respondió diciendo que siempre sucede eso, que la gente disfruta verlos en estas ocasiones “sufriendo” más de la cuenta.

“A todos los morados que me han escrito, estamos tranquilos, todo está bien, somos profesionales”, añadió el narrador, quien nunca ha ocultado que es muy manudo al igual que Guzmán.

Serrano, aunque ha dicho públicamente ser saprissista, es a uno de los que más le tiraron por defender tanto a la Liga. Este lunes, incluso, dijo que se trataba de solo una derrota y no había que hacer mucho drama pues el equipo sigue líder.

A Carlitos lo vacilaron que eso es lo que quería, hacerse viral y salir en todo lado como en La Teja.