Papá de Claudio Montero contó por qué les vino muy bien dejar a Alajuelense para irse al Cartaginés

Claudio Montero ha sumado muchos minutos desde que llegó a Cartaginés. (@91_deportes_erickmgg/@91_deportes_erickmgg)

Claudio Montero es una de las figuras que ha levantado la mano y dado de qué hablar esta temporada en el Cartaginés, el volante es de los jugadores que ha gozado de la confianza del técnico Amarini Villatoro.

El tiempo le terminó dando la razón a la familia y acuerpando la decisión que tomaron hace un año de dejar Alajuelense, club en el que Claudio hizo sus ligas menores y debutó en primera división, para buscar otra vereda en la que pudiera tener más oportunidad.

Pocos minutos en la Liga y un punto de quiebre

Montero se estrenó hace casi tres años en la máxima categoría, el 5 de mayo del 2023, en un encuentro que disputó 35 minutos ante Guadalupe FC, luego disputó solo 30 minutos en casi dos años con los erizos.

A pesar de ser uno de los muchachos de más proyección con los manudos, apenas aparecía en convocatorias, por lo que junto a su padre tomó una decisión clave.

Don Claudio Montero ha sido un pilar para su hijo en el fútbol desde que era un niño. (Cortesía Claudio Montero./Cortesía Claudio Montero.)

“¿Quiere jugar o ganar plata?”: la pregunta que lo cambió todo

“Para nadie es un secreto que en la Liga cuesta que pongan a los juveniles, entonces hubo que tomar una decisión. Claudio terminaba contrato, estaba en los últimos seis meses, entonces prefirió tener minutos sobre estar en la Liga.

“A veces hay que sacrificar algo y ahí es cuando le dije: ‘¿Usted qué quiere, jugar o ganar plata?’ Y él me dijo que lo quería era jugar, entonces (Andrés) Carevic le dio la oportunidad y Cartago le abrió las puertas por medio de él, así tomamos la decisión", dijo.

La decisión no fue sencilla. Claudio llevaba años como rojinegro, incluso la familia se mudó a Turrúcares para estar más cerca de sus entrenamientos, pero el objetivo era claro.

“En realidad nos sentamos a hablar del tema, yo le dije que teníamos que hablar en familia, yo le di mi punto de vista y él me dijo que ahora quiere jugar, porque la plata viene después, pero que ahora la prioridad era esa”, indicó.

Claudio Montero ahora vive un poco más lejos de su familia, pero disfruta jugar cada fin de semana. (Cortesía /Cortesía)

Crítica directa: falta de oportunidades a jóvenes en equipos grandes

Don Claudio fue claro al señalar una situación recurrente:

“Le agradecemos mucho a Cartago, en la Liga le dieron una parte de la formación, yo siempre he dicho que es el 50% y el otro 50% es ponerlo a jugar, que es muchas veces lo que no pasa en la Liga, Cartago le dio la oportunidad y nosotros nos sentimos muy agradecidos con ellos porque lo pusieron en la palestra”.

“Claudio se sentía con mucha confianza para estar en primera, de hecho cuando lo metían a jugar cinco o diez minutos, lo hacía bien y pensaba que estaba para el segundo paso, que era empezar a hacer fútbol”, comentó Montero padre.

De casi no jugar a ser protagonista en Cartago

Pese a que el joven debutó con Andrés Carevic, su participación no mermó con Amarini y especialmente en el cierre del torneo ha tenido más protagonismo.

Jugó en seis de los últimos cinco partidos y cerró como titular la primera ronda del torneo. En la fase regular estuvo en diez juegos, siete de ellos como titular.

“La decisión la tomamos, porque Carevic debutó a Claudio en la Liga a los 16 años y ahí de los 16 a los 19 hizo 70 minutos en primera división, mientras que en sus primeros seis meses con Cartago hizo 1200 minutos. Yo creo que tomamos la mejor decisión”.

“Acá se siente feliz, contento, emocionado, alegre, con ganas de pelear por cosas importantes, es un camerino, administración, cuerpo técnico excelente, la pura verdad se siente muy bien estar acá”, añadió.

Claudio hijo vive en un apartamento cerca del Fello Meza, sus papás ya no pueden verlo todos los días como antes, pero no fallan nunca a los partidos pese a la distancia, porque tienen claro que ese fue apenas un pequeño sacrificio en la búsqueda de un sueño.