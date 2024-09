Papá futbolístico de Creichel Pérez cree que Alajuelense sacará un negociazo con el chamaco

Creichel Pérez se fue con una asistencia a gol para Anderson Canhoto ante el Saprissa en la primera jugada que tuvo en el partido. (Jose Cordero)

Alajuelense podría tener entre manos otra de sus grandes ventas con Creichel Pérez, es el criterio fuerte y contundente de don Edgar Artavia, a quien el propio jugador lo califica como su papá futbolístico y a quien le debe mucho el que sea profesional.

En esta semana el nombre del juvenil de Alajuelense ha sonado con fuerza y puso a hablar a muchos.

El domingo, en el clásico nacional, entró a cambiar la historia, en su primera jugada hizo una gran entrada por la derecha y asistió a Anderson Cardoso para el empate manudo, mientras que el miércoles, contra Escorpiones de Belén, en el Torneo de Copa, fue titular y anotó.

Para conocer un poco más sobre Creichel, La Teja habló con Paleta Artavia, como le conocen popularmente a quien impulsó al volante manudo desde que tenía ocho añitos.

Al dirigente de Carmelita y la academia de Fútbol Wílmer López desde hace muchos años no le tiembla la voz para asegurar que ve en el joven de 19 años a un jugador que dará mucho al fútbol de Costa Rica, pues además de hambre de triunfo, tiene grandes condiciones.

“Sabíamos desde que estaba pequeño que iba a llegar a primera división, lo trabajamos mucho, él debutó con nosotros en segunda división a los 15 años, estuvo tres años jugando acá conmigo en segunda y a los 17 se lo presté a Guadalupe por una temporada y a los 18 pasó a la Liga”, relata Paleta.

Para Artavia, el caso de Creichel se parece mucho al de otro jugador manudo que ahora juega en el extranjero.

“Estamos con el mismo caso de Brandon Aguilera, son jugadores que salieron de acá de la Academia Wílmer López y lo veo con mucho futuro, la verdad que sí siento mucho orgullo.

“Él está para mucho más y si Dios quiere, otra vez la Liga se va a llenar las bolsas, yo tengo esa fe y me parece que lo puede lograr, que la Liga tenga otra gran venta porque tiene las condiciones”, insiste.

Kreichel Pérez anotó el miércoles ante Escorpiones y le dedicó el gol a su compañero Kevin Cabezas. (Instagram)

Creichel Pérez puede potenciarse con un técnico como Alexandre Guimaraes

Para Paleta el que en este punto de su carrera Pérez tenga a mano un técnico como Alexandre Guimaraes, que sabe muy bien cómo potenciar jóvenes, es lo ideal para él, además de la oportunidad de estar en un equipo grande como el rojinegro.

“Por supuesto, es una persona indicada, ahora todo está en él, porque tiene todo el potencial. Ya sabemos lo que es Guimaraes, ya lo ha demostrado, al igual que el anterior técnico de la selección, Gustavo Alfaro, se animan a poner jóvenes, a darles oportunidad.

“Cuando Alfaro era el entrenador, Creichel estaba en Pérez Zeledón (a préstamo), no es un equipo grande con esta exposición. Si Gustavo Alfaro estuviera hoy en Costa Rica, Creichel ya estaría en la Selección, acá todo mundo se conoce.

“Acá en Costa Rica hay muchos intereses de los clubes grandes, por eso es importante que salgan a clubes grandes, para que se beneficien y tengan esa exposición. Si este muchacho siguiera en Pérez Zeledón, Guadalupe o Carmelita, no pasa nada. Dios le dio el talento a Creichel y ojalá que en Costa Rica lo disfrutemos bastante”.

Edgar "Paleta" Artavia fue una persona vital en el desarrollo de Creichel Pérez. Foto: Cortesía

La historia de Creichel Pérez ha estado marcada por mucha lucha y esfuerzo

El avispado chamaco ha sido todo un guerrero en la vida, desde que era niño en Puntarenas le tocaron condiciones muy difíciles, el domingo tras el clásico contó que cuando era pequeño su mamá estaba en la cárcel y no conocía a su papá.

En el camino se topó a personas que fueron ángeles en su camino, como don Edgar y otras que le tendieron una mano, no solo en la parte futbolística sino en lo humano, casi un tutor para ayudarlo a crecer y salir adelante en medio de situaciones complicadas.

“En realidad yo no quería ser papá futbolístico, lo que queríamos era ser un tutor, ayudarlo para la vida porque a mí no me interesa solo el fútbol, me interesaba que se pudiera desarrollar, que si algún día alguien diga algo bueno o malo de él, yo tendré culpa de eso”, agregó.

Finalmente el propio Creichel dejó una frase ante la consulta de La Teja sobre esta relación.

“Don Edgar y su hijo Freddy influyeron mucho en mí, en la Academia Wílmer López, muchas personas a las que tengo tanto que agradecerles que ellos saben que siempre estaré agradecido con todos”.