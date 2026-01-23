Paté Centeno habló de la Liga como casi ningún morado se atreve

Wálter Centeno y San Carlos visitarán este sábado el estadio Alejandro Morera Soto para enfrentar a Alajuelense y ante eso, Paté dio un discurso que va contra la corriente.

Wálter Centeno afirmó que Alajuelense es el mejor equipo de Costa Rica hoy por hoy. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Mientras que muchos han calificado que la Liga tiene un mal arranque, que no se ha visto bien y que tiene campeonitis, para el DT norteño nada de eso es cierto.

“El sábado tenemos una gran prueba, vamos a jugar contra el campeón. Sabemos del momento de ellos, pero eso es mentira, es sumamente mentira, porque Alajuelense en Alajuela es Alajuelense”.

“En los últimos tiempos ya no es aquel equipo que se caía cuando le hacían un gol; es un equipo que se ha levantado en adversidad y por eso son los campeones”, indicó.

Elogios sin adulación: “esa es la realidad”

Centeno llenó de elogios a los manudos, de los cuales afirmó están bien en todo y no por adularlos, sino porque en los últimos meses esa es la realidad del fútbol nacional.

“No los estoy tirando para arriba, pero esa es la realidad del fútbol de Costa Rica. Hoy en día para nadie es un secreto que ellos están bien en todo. Que no han iniciado bien es un cuento. Si usted quiere se lo cree, si usted quiere no se lo cree. Yo, como llevo años en esto, no me creo el cuento de que están mal”, dijo Paté.

San Carlos viene de dos victorias seguidas y en el Morera Soto tiene una dura prueba. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

San Carlos llega con impulso y calendario apretado

Centeno y los Toros llegarán al Morera Soto tras dos victorias al hilo que le han dado impulso en el torneo a pesar del apretado calendario.

“La verdad que a veces para jugadores eso es bueno y a veces es malo, de acuerdo a cómo usted lo tome. Porque jugás cada dos días y tienes que cuidar la parte de recuperación, alimentación, entonces el jugador va tomando timing también", indicó.

Centeno buscará sacarle puntos a la Liga por primera vez desde que dirige a los Toros.