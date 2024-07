Patrick Pemberton conserva un tesoro de Gianluigi Buffon que lo inspira a seguir jugando

Gianluigi Buffon y Patrick Pemberton se conocieron en el mundial de Brasil 2014 cuando se enfrentaron Italia y Costa Rica, foto: Instagram

Patrick Pemberton tiene en una de las paredes de su casa un tesoro futbolístico por el que cualquier fanático moriría, la camiseta que usó el italiano Gianluigi Buffon en el partido ante Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014.

Se trata de uno de los recuerdos que más valora de los recolectados en su carrera, dado que Gigi es su ídolo y referente y aquel 20 de julio cuando logró conocerlo no perdió la oportunidad de solicitarle el cambio de camiseta, un momento que soñó siempre.

En los pasillos de la Arena Pernambuco en Recife, Brasil, Patrick se encontró con uno de los mejores porteros de la historia para intercambiar unas palabras, cambiar camisetas y hasta tomarse una foto para capturar el encuentro para siempre.

“Esa camiseta está enmarcada, guardada porque obviamente es alguien quien uno siempre siguió la carrera, siempre quise tenerla y la tengo ahí bien cuidada”, detalló en entrevista con La Teja.

Para Patrick, Buffon ha sido todo un ejemplo a seguir no solo en lo deportivo, sino también en la manera en que llevó su carrera, nunca se puso límites por edad y recién se retiró el año pasado a sus 45 años jugando con el Parma de la Serie B de Italia o segunda división.

Pemberton quiere seguir un camino similar, aún se siente entero y con la motivación para seguir jugando, detalle que ha su criterio tampoco debería sorprender o criticarse.

“Vamos a ver, en el país casi siempre pasa que si algún extranjero lo hace lo aplauden y lo ovaci, les parece admirable, pero si un tico lo hace, empiezan a hablar de más y no debería ser así”.

“Yo obviamente me inspiré mucho en Buffon, él es mi superhéroe, mi ejemplo a seguir, siempre seguí su carrera y sí, me reflejo en él, en su carrera, en su profesionalismo. Él pasó por una segunda división, siguió jugando y se retiró apenas hace poco, la verdad sí me inspiro en él”, explicó.

La Teja entrevistó a Patrick Pemberton y nos contó lo que aún lo motiva en el fútbol. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion )

Patrick Pemberton afirma sentirse con toda la leche para seguir

Entre ambos guardametas existen algunos paralelismos en la manera de hacer las cosas, fueron referentes de un equipo grande en su país, alzaron muchos títulos, llegaron a su selección y no tuvieron problemas en irse a una liga inferior para continuar sus carreras.

En la Liga de Ascenso Pemberton pasó por Desamparados Consultants, Carmelita y Santa Ana FC, con quien consiguió el título y volverá a jugar en primera división para el Apertura 2024 a sus 42 años.

Desde el 2021, cuando empezó en esa liga, se propuso que iba a ayudar a ascender a un equipo y volver a la máxima categoría, meta que hasta escribió en un papel entonces, ilusión que se cristalizó después de mucha lucha.

“Ese soy yo, ese es Patrick Pemberton, que cuando se propone metas, objetivos, los cumple cueste lo que cueste, pase lo que pase, lo cumplimos y estamos de regreso en primera división. Yo les había dicho que iba a regresar. Pasaron bastantes años, pero es una meta que siempre me puse”.

“Había gente que tal vez ya te daba por descartado, que por la edad, pero yo siempre lo he dicho, eso es un simple número que no te determina en absoluto, yo soy así, de esa manera, me gusta llevarle la contraria a las personas, gracias a Dios acá estamos”, explicó.

Patrick Pemberton fue campeón con Santa Ana en la Liga de Ascenso y volverá a jugar en primera división. Foto: Instagram

En la parte física el meta anda muy bien, se ve con buena estampa y se cuida bastante, pues esa es la clave para que un futbolista veterano pueda seguir dándola.

“Obviamente eso es lo que uno trata, cuidarse en lo físico, alimentación, en la parte física y en lo mental, esos son los pilares para uno como profesional, acá estamos de vuelta, les digo, físicamente muy bien, futbolísticamente trabajando como si estuviera debutando, con el mismo gusanito”, añadió.

En sus días libres, Patrick aprovecha haciendo crossfit y otro tipo de ejercicios que lo mantienen fuerte nos confesó, en eso ha sido un trabajador incansable pues sabe que de eso depende su trabajo.

Pemberton será el jugador de mayor edad en el torneo a sus 42 años récord que si se mantiene en primera tendrá por un rato porque por su cabeza la palabra retiro aún no pasa, pues afirma todavía tiene muchas marcas e ilusiones que lo mantienen en el fútbol.