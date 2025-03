Patrick Sequeira habló del posible regreso de Keylor Navas a la Selección

Patrick Sequeira se ganó la titularidad en la Selección de Costa Rica tras el retiro de Keylor Navas del equipo. (Prensa FCRF/Fotografía)

Patrick Sequeira, arquero de la Selección de Costa Rica, no se complicó mucho cuando le realizaron una pregunta que para él podía ser incómoda, como lo es ¿Qué opina de la posibilidad que Keylor Navas vuelva a la Selección de Costa Rica?

La consulta se las trae, estamos hablando del mejor arquero en la historia de la Tricolor, pero la actualidad dice que el puesto es del joven guardameta, quien con sus actuaciones ha convencido que tiene todo lo necesario para ser titular.

El meta del Casa Pía de Portugal se comió la bronca de sustituir al Halcón cuando este se retiró de la Sele en mayo del 2024 y con los meses se ganó su propio lugar, por lo que muchos sienten que ante un regreso de Navas serían injusto sentarlo.

Fiel a su forma ser, de respuestas muy cortas y ecuánimes, el meta fue muy político y le pasó toda la bronca al técnico Miguel Herrera.

“Pues muy bien, no hay duda, sería un gran compañero, sería algo que estaría en manos del profe tomar la decisión”, comentó ante la pregunta del periodista Yashin Quesada, quien viajo junto a la Selección para el juego en Belice.

“¿Le competiría de tú a tú sin ningún problema?”, fue la duda que le siguió. “Obviamente, siempre hay que competir, con mucho respeto y la decisión la va a tomar el profe”, opínió.

A muchos les ha tomado por sorpresa el cambio de postura de Keylor Navas, quien ahora sí estaría dispuesto a recibir un llamado o al menos a hablar con el Piojo sobre esta posibilidad, cuando hace poco más de un año pensaba lo contrario.

“En la vida uno también debe saber o creer cuál es el momento indicado para decir hasta aquí. Salir de la Selección era algo que llevaba analizando; no fue que un día me levanté y dije ‘me retiro’, no fue así.

“Yo vi que estar ahí (en la Selección) es como quitarle la oportunidad a otro portero. Venía una Copa América y este torneo le sirve a un guardameta para ganar confianza y aprendizaje”, dijo Keylor en junio también en declaraciones a Yashin.