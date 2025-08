Paulo Wanchope fue más crítico que nunca con el Saprissa desde que está en su banquillo

Paulo wanchope afirma que su equipo tuvo su peor partido desde que está en Saprissa (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Paulo Wanchope, técnico del Saprissa, fue muy directo y sincero al reconocer que su equipo este martes tuvo un partido malo, en el que quedó debiendo mucho en las formas y hasta reconoció un detalle que no se le había escuchado.

Chope afirmó que pese a a ganar el partido, el choque de ante el Verdes FC de Belice ha sido el peor desde es técnico de los morados.

“La victoria es importante, pero las formas en esta institución y en lo que creemos como cuerpo técnico y jugadores hay que cuidarlos, para mí ha sido el peor partido que hemos jugado, pero hay que rescatar el hecho de poder sacar los tres puntos en un partido que no fue bueno”.

“Tanto ellos como nosotros pudimos aumentar el marcador, pero nosotros somos muy autocríticos y entendemos que esta no es la forma para el Deportivo Saprissa”, comentó en conferencia de prensa en Belice.

Paulo aseguró que en términos generales el funcionamiento de su equipo no fue bueno, pero al menos vio compromiso y ganas y eso es importante ante la dificultad que se presentó.

“La presión alta no fue efectiva, nos salieron jugando, tuvimos muchas desatenciones en ese sentido y cuando queremos tener la pelota y tener posesión, hay que saber recuperarla y en la gran mayoría del partido no pudimos hacer esa buena presión por lo que no tuvimos tanto la pelota y cuando la tuvimos, no hubo la tranquilidad”, añadió.

