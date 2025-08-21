Paulo Wanchope volvió a recibir otro golpe de nocaut en Panamá, ahora con Saprissa

(Cuenta X del CAI/Cuenta X del CAI)

Paulo César Wanchope y el Saprissa sufrieron un duro golpe en Panamá, de un tiro libre que los dejó tendidos, noqueados y en dudas en la Copa Centroamericana al caer 1-0 ante el Club Atlético Independiente de la Chorrera.

Para Chope, otro viaje a Panamá termina en pesadilla, desnudado y muy cuestionado sobre un equipo que a lo interno del Monstruo se empeñan en decir que sus problemas son inventos de la prensa.

Lo de Saprissa no lo dice La Teja, la prensa ni es un complot en contra de los morados para traérselos abajo, como lo afirma Erick Lonis, lo señala una afición que no le gusta lo que ve de su equipo.

¡GOLAZO de Caicedo para 1-0 de CAI! 💥 pic.twitter.com/qHppD7mR49 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 21, 2025

Sería muy curioso que algún fiebre morado nos dijera que está satisfecho, tendría que ser familiar de algún jugador o del cuerpo técnico, porque la gente se queja en un partido sí y en otro también.

Ojalá para los morados fuera cierto que solo en el partido ante Cartago, en el Fello Meza y por el campeonato nacional, el equipo se vio mal, ojalá fuera cierto, porque las formas y lo que se ve en la cancha dice lo opuesto.

Las quejas de los dirigentes no harán que Gustavo Herrera pueda serenarse de una vez por todas de cara a marco, pueda conseguir el gol que tanto sueña, pero del que se ve demasiado presionado para conseguir.

En su país, el búfalo tampoco pudo encontrar la ruta, apenas a los 12 minutos tuvo una clarísima frente a marco, un remate apurado en la que se pegó al portero canalero, más que por un achique brillante.

No es culpa de la prensa tampoco que Chope insista con un jugador como Gerson Torres, al que la afición pide en un solo coro afuera por jugadas en las que no puede ni parar una bola, como lo haría cualquier futbolista profesional, solo porque puso mal el pie.

Los medios no tienen nada que ver con que Jefferson Brenes no se pudiera aguantar la media cancha solo, sin la ayuda de Mariano Torres y de David Guzmán, que se quedaron en Costa Rica por lesión; o que otras figuras como Gerald Taylor no muestren el nivel de otros tiempos.

Más de lo mismo

En la cancha del estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá, los ticos mostraron más de lo mismo: un equipo sin fuerza ni peso para hacerse dueño del partido, para someter al rival, para que sienta la presión de un gol que ya cae.

No, no, Saprissa estuvo muy lejos de esas sensaciones frente a un CAI que tampoco fue un dechado de virtudes y que tampoco tuvo los argumentos para hacer sufrir de más a los ticos, los que en algún momento del juego, aunque no era gran negocio, parecía que hasta el empate les venía bien.

Los morados tuvieron más la bola, pero eso no se traducía en algo concreto, si para Chope tener la bola con lo que hizo su equipo es suficiente, entonces habría que analizar el fútbol que está bien de su parte. No desquilibria, no gana en el uno a uno, nada.

Su rendimiento no es ni “excelente, buenísimo o lo mejor”, como dijo el domingo pasado en Liberia de manera hasta irónica, cuando le cuestionaron sobre su desempeño.

Sus variantes tampoco fueron efectivas, el debut de Marcos Escoe no fue ni de cerca destacado o para destacarlo alguito, lejos de eso.

En el segundo tiempo, cuando el equipo tenía que dar el paso al frente, tampoco mostró esa hambre que debía o se esperaba, se concentró un juego de centros al área que morían en la defensa del CAI bien plantada.

Lo último que le faltaba a este Monstruo tan chiquitico era recibir un gol y le cayó en un tiro libre de Ángel Caicedo al 82. El cobro deja hasta dudas si Esteban Alvarado podía llegarle.

Es cierto que el arbitraje no anduvo bien, le pudieron pitar dos penales a los tibaseños, pero esa no puede ser la excusa para el gigante tico.

Saprissa debería dejar de buscar enemigos afuera de la cancha y concentrarse con lo que está dejando de hacer adentro, que eso sí es un problema real. sigan buscando enemigos o problemas afuera, les vendría mejor ver qué están haciendo en la cancha, que eso sí lo ven muchos.