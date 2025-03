¿Perderá Santos puntos que ganó por supuesta mala alineación de Manjrekar James?

Manjrekar James y su inscripción con Santos generó polémica esta semana. (Jose Cordero/José Cordero)

El miércoles se filtró una noticia que si llegaba a las últimas consecuencias podría hasta cambiar la tabla de posiciones del Clausura 2025 luego de que trascendiera que Santos habría omitido un trámite importante con el defensor canadiense Manjrekar James cuando lo incorporó a su planilla a préstamo de Alajuelense.

Los guapileños no hicieron en la Dirección General de Migración y Extranjería el cambio de patrono para el zaguero, el cual es informarle a la institución que ahora se trata de un jugador suyo por el 2025.

Para cualquier extranjero que venga al fútbol de Costa Rica se necesita un permiso de trabajo, el cual lo brinda Migración, en el caso de James tiene el aval pues fueron los manudos los que lo tramitaron el año pasado cuando lo trajeron al país.

Manjrekar tiene su permiso al día, pero algunos afirmaban que al no hacer el cambio de patrono la inscripción en la Unafut era errónea, por lo que no podía jugar con los rojiblancos hasta completar este requisito.

¿Podía perder los puntos el Santos en los partidos que jugó el canadiense por ese detalle? ¿Con qué equipo está inscrito James? ¿Desconocía u omitió el organizador del torneo ese detalla cuando inscribió al norteamericano con Santos?

La Teja desde el mismo miércoles se comunicó con la Unafut para saber cómo estaba el permiso del jugador y entonces nos dijeron que no se referirían al tema, postura que luego cambió.

La duda se las traía porque James jugó en tres partidos ante Alajuelense, Pérez Zeledón y Cartaginés, de los cuales Santos sacó puntos a manudos y brumosos.

También le consultamos a la Fedefútbol si mediante el Comité de Licencias u otro órgano adscrito a ellos podían referirse y la respuesta lo que hizo fue devolverle la bola a la Unafut.

“De parte del Comité de Licencias se le aclara que, efectivamente, el tema de permisos de trabajo de jugadores compete directamente a cada liga. Específicamente, la inscripción de los jugadores y los requisitos específicos para participar en cualquiera de las ligas profesionales en Costa Rica está regulada por el Reglamento de Competición de cada liga”.

Unafut aclara que todo se hizo en orden

La Dirección General de Migración y Extranjería no puede divulgar datos como que un equipo hizo un cambio de patrono. (Marvin Caravaca)

Ante esa respuesta volvimos a tocarle la puerta a la Unafut sobre la situación de James y nos aclararon que todo está en regla con el jugador que cumple todos los requisitos de inscripción, tanto de parte del club como de la institución mediante un correo electrónico que dice lo siguiente.

“El Reglamento vigente de Competición establece lo siguiente acerca de este tema:

“Artículo 42. Documentos que deben acompañar la solicitud de inscripción:

D) Copia de la cédula de identidad por ambos lados, cédula de residencia o pasaporte en el caso de extranjeros. En cualquiera de los casos deben ser documentos vigentes.

F) Copia de la resolución de la condición migratoria expedida por la Dirección General de Migración y Extranjería, sea permiso temporal de trabajo, residencia temporal o categoría especial deportista. Una vez obtenido el DIMEX, es responsabilidad del club presentar una copia ante UNAFUT.

“Cabe resaltar, que el jugador debe aportar el pasaporte vigente junto a la resolución migratoria, o bien, el DIMEX. En este caso, la Asociación Deportiva Santos presentó la totalidad de los requisitos para la inscripción del jugador extranjero Manjrekar James. De esta forma, tanto UNAFUT como el club cumplieron con los requerimientos y la inscripción se hizo acorde a los reglamentos vigentes”

Otro punto importante que resaltaron es que todo trámite relacionado a los permisos de trabajo es responsabilidad de los clubes realizarlo y es una gestión privada entre Migración, el jugador y el club, en este caso el patrono, por lo que ellos legalmente no pueden verificar si un equipo ha realizado algo como un cambio de patrono o no.

“En el caso de que un jugador presente el DIMEX, UNAFUT no tiene la potestad para verificar el cambio del patrono. La DGME (Migración) de Costa Rica no puede divulgar información a terceros sin autorización expresa del titular, salvo en casos de representación legal o cuando lo solicitan instituciones públicas por razones justificadas, ya que es información sensible que solamente se puede solicitar a través de un poder notarial”, añadieron.

De esta forma, si bien Santos omitió hacer el cambio de patrono, lo cual es un requisito que pide Migración, para la Unafut mientras tenga sus papeles aprobados por la institución no estaría rompiendo ningún reglamento.