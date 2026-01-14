Pérez Zeledón arrancó el torneo pasándole por encima a Wálter Centeno y todo lo que cree en San Carlos

Pérez Zeledón arrancó el Clausura 2026 con una victoria sin apelaciones ante San Carlos por 3-1, en un choque en la que más allá del marcador, triunfó una idea.

El mexicano Luis “Chuleta” Orozco mostró una vez más que tiene con qué ponerse a pelear con Los Guerreros, que su equipo le entiende la idea y que podría tener pegada a lo largo del torneo.

Pérez Zeledón derrotó 3-1 a San Carlos. (Prensa PZ/Prensa PZ)

San Carlos, dudas y presión desde el arranque

En el bando de los Toros, no es solo la derrota, sino una idea que con Wálter Centeno aún no levanta, no se ve un norte claro y con el fantasma del descenso la presión es fuerte desde la primera jornada.

Ni siquiera un gol muy rápido, apenas a los 14 minutos, los apachurró. Una salida rápida de los Toros del Norte entre Allen Guevara y Jeikel Venegas terminó en gol.

Jeikel entró al área, la pegó de derecha, pero el desvío de Luis José Hernández le elevó la bola a Bryan Segura, quien no pudo alcanzarla.

LEA MÁS: Este es el primer expulsado del torneo Clausura 2026 ¿Adivine quién fue?

La reacción inmediata del cuadro generaleño

La reacción fue inmediata. Dos minutos después, Luis José la abrió a Eduardo Pastrana, quien la tiró al centro para que apareciera el argentino Máximo Pereira, metiera el taco y anotara al primer palo.

El argentino Máximo Pereira se estrenó con un doblete en Pérez Zeledón, (Prensa PZ/Prensa PZ)

Doblete y carta de presentación

A los 30 minutos, el che consiguió su doblete al cazar un centro al área, se pellizcó, le ganó el viaje al meta José David Vega, que salió muy mal, y dio vuelta al marcador.

Es una gran carta de presentación para el jugador de 21 años. Queda mucho torneo, pero por lo visto, podría ser una carta letal.

Rivera sentencia y McDonald ve la roja

Jefferson Rivera puso el 3-1 a los 56 minutos y liquidó un juego en el que Pérez Zeledón se lucía jugando a placer, más aún cuando el rival, a los 71, se quedó con diez hombres por la expulsión de Jonatha McDonald.

El Bigmac cometió una falta en la que elevó mucho su rodilla y se llevó en banda a Luis José Hernández. En la repetición no parece tan aparatosa; sin embargo, con el respaldo del VAR, consideraron que debían echarlo.