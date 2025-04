Pérez Zeledón se salva del descenso y le pone el dedo en la llaga a Guanacasteca

John Klever y Manuel Morán marcaron dos de los tres goles de Pérez Zeledón ante Guanacasteca. (Prensa PZ/Prensa PZ)

Pérez Zeledón prácticamente le dijo adiós al fantasma del descenso al derrotar 3-0 a Guanacasteca este martes en el estadio municipal de San Isidro de El General, así de fácil se salió de una bronca para no preocuparse más.

El equipo de Horacio Esquivel lo ganó fácil, sin joderse mucho, los tantos de John Kleber Oliveira al 7, de Joaquín Aguirre al 40 y del panameño Manuel Morán a los 48 minutos, sentenciaron muy rápido un juego al que le dieron mucho manejo.

Con el triunfo los generaleños llegan a 44 unidades en la tabla acumulada, con lo que le sacan 12 a Santa Ana, club que quedó obligado a ganarle este miércoles al Municipal Liberia para mantener una ilusión matemática.

Decimos que los Guerreros están salvados porque es prácticamente cuestión de tiempo. Si los santaneños pierden quedan a doce del Pérez con doce por jugarse y si ganan, quedan a nueve, pero obligados a ganarle a Herediano el domingo y a esperar que Sporting le gane al Pérez. Las cuentas tarde o temprano no van a alcanzar.

Pérez Zeledón celebró un victoria categórica ante Guanacasteca. (Prensa PZ/Prensa PZ)

En el Sur este martes se vio a un equipo con garra, con ambición, con hambre, dispuesto a salir por una victoria importante y al frente tuvo a Guanacasteca, quien dio una muestra más de su inconstancia y su incapacidad por ganar, lo cual no hace desde hace diez jornadas.

Algunos pensaron que los pamperos el domingo sacaron un buen empate ante Alajuelense, pero eso no sirve de nada si tres días después vas a hacer un papelón, al final Guana solo sustenta esos estereotipos que los equipos pequeños corren y se matan para jugarle a los grandes y ya luego entre iguales se les olvida.

La ADG no se juega nada ya, no le van a dar las cuentas para ganar un lugar en la Copa Centroamericana, pero a Minor Díaz le queda un trabajo importante para corregirle el rumbo a este equipo y si administrativamente no le salen con algún bombazo, hay mucho que trabajar.