Pérez Zeledón y Puntarenas se mataron entre sí en un partido de 120 minutos

Pérez Zeledón y Puntarenas FC jugaron un maratón en el Sur. (@puntarenasfcoficial/Puntarenas FC, Municipal Pérez Zeledón)

Pérez Zeledón y Puntarnas FC terminaron exhaustos tras un intenso empate 3 a 3 en el estadio Municipal generaleño, pero no solo por la exigencia del juego, sino por la cantidad de minutos que les tocó jugar.

Por sorprendente que parezca, ambos planteles terminaron jugando casi 120 minutos, como si se tratara de un partido con tiempos extras, pero en esta ocasión, los metieron en una maratónica reposición en ambos tiempos.

En el primero se jugaron 17 minutos de añadido y en el segundo cerca de los quince, en una situación que rayó en lo insólito entre revisiones del VAR, lesiones, expulsiones y la norma del fútbol tico de sumar un minuto por cada gol anotado.

Para los chuchequeros principalmente, era casi una última oportunidad para acercarse a la zona de clasificación y pelear por un boleto que se veía complicado y que era es algo que aunque matemática aún es posible, se ve casi como un sueño al tener 16 puntos.

El juego empezó muy movido y fue sumando hechos que hicieron que Marianella Araya fuera añadiendo minutos al partido.

Andrey Soto abrió el marcador a los ocho minutos en una gran jugada en la que se quitó dos marcas en el área y definió de gran manera.

Daniel Colindres empató a los 16 con una bola que robó en salida y que definió a un ángulo al entrar al área con un zapatazo fuerte. Un golazo.

Eduardo Pastrana, capitán guerrero se fue expulsado a los 37, pero pese a eso, Manuel Morán puso el 2-1 para PZ a los 44 con un fuerte derechazo.

A los diez de reposición del primer tiempo Raheem Cole puso el 2-2 al cerrar una frente al área y le dieron la vuelta a los 52 con el tanto de Farbod Samadian, un bombazo afuera del área que se fue quemando zacate y a los 81 William Fernández con otro remate de larga distancia, puso el 3-3.