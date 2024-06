Periodista en Colombia contó secreto del porqué Iago Falque se vino a jugar a Alajuelense

Iago Falque fue dirigido por Alexandre Guimaraes en el América de Cali en el que fue su mejor momento en Colombia, (Instagram Iago Falque)

Un futbolista con el currículo del español Iago Falque no todos los días se viene a un liga como la de Costa Rica, veterano o no, lejos de sus mejores días o no. Tiquicia no suele ser un destino para ese perfil de jugadores, entonces ¿por qué se vino?

Mariano Olsen, periodista argentino con muchos años de vivir en Colombia, habló con La Teja sobre la llegada del enigmático deportista y más allá de comentarnos de sus condiciones, nos contó que sin duda el tener a Alexandre Guimaraes en Alajuelense es lo que tiene que haber inclinado la balanza.

Para el comunicador, Falque es un jugador muy talentoso, de esos que en plenitud de condiciones marca diferencia más allá de sus 34 años de edad, por los que la gente paga por ver, pero que en las lesiones ha tenido su principal calvario y no le han dejado desarrollarse del todo.

“Me parece que es el cuerpo técnico ideal para él; Iago acepta jugar en Costa Rica porque es Guimaraes, si fuera otro equipo no creo que hubiera aceptado, no por desprestigio o demérito de la liga tica, sino por la confianza. Confían mucho uno en el otro, es una simbiosis muy importante que se da para que se junten en un momento que la carrera de Iago necesita minutos y recuperar ritmo, porque fútbol y talento le sobra”, explicó.

Fue en el América de Cali, de la mano de Guima y su preparador físico, Martinho Do Prado, que lograron tener a Falque en su mejor forma física para que se pudiera lucir, por lo hay mucha expectativa que con este cuerpo técnico, el volante recupere su mejor forma.

“Con Iago fue un proceso muy largo; cuando Guimaraes agarra por segunda vez el América, estaba hecho un desastre. (Juan Carlos) Osorio, el extécnico de México, dejó un equipo muy abatido, con muchos lesionados, entre ellos Iago, quien había llegado en enero del 2022 y Guima llegó en abril.

“Empezó a hacer un trabajo muy lento con Iago, lo conoció bien, lo fue recuperando de a poco, no sé si tardó cinco o seis meses, pero cuando lo tuvo a punto, el momento que más le rindió a América fue mientras estuvo con Guima. Le dio confianza, supo manejarle las cargas, no lo apresuró. Lo conoce perfectamente, por eso el técnico sabe cómo lo puede llevar, llevarse a Iago libre es un gran fichaje”.

Iago Falque puede darle muchísimo a Alajuelense

Alexandre Guimaraes tuvo un trabajo muy cuidado para recuperar a Iago Falque en el América de Cali en el 2022. Foto: @espinalpipe

Sobre las condiciones de Falque, si las cosas salen como el periodista las dice, sería un jugador que le dé muchas cosas al León.

“Si Iago está físicamente bien es un todo un talento; es un zurdo que te puede jugar en varias posiciones del frente de ataque, como extremo opuesto por derecha como se juega ahora, como la posición en la que juega Messi, sin decir nunca que es como él, sino la referencia de la posición que ocupa siempre”, dijo.

“Te puede jugar de interior, atrás del nueve, es un filtrador de balones que tiene muy buen manejo y buena pegada para la pelota quieta. Es muy funcional, el único tema que tiene él es la inactividad, porque no juega desde el año pasado cuando le rompieron la tibia en un partido América-Nacional en Medellín. Se recuperó desde enero, tuvo chance de jugar en Santa Fe, pero no arreglaron; luego tuvo una oferta de India, pero no le llegó la visa temporal para jugar tres meses allá. Creo Iago puede ser bueno no solo para Alajuelense sino que puede ser muy importante para la liga costarricense”, explicó.

Olsen conoce muy bien a Guima desde el mundial de Alemania 2006 y luego por su paso en el América de Cali, por lo que cuando lo contrataron en Alajuelense, Mariano se echó algunos partidos del León y le parece que al club le hace falta un jugador de las características de Iago.

Mariano Olsen entiende las dudas con Iago Falque

Para Mariano Olsen, aunque Falque tenga 34 años cree que todavía está para marcar diferencia.

“No es que estuvo siete meses afuera por una lesión; Iago se quebró, se recuperó en tres meses y ya en enero estaba disponible. Por supuesto que la inactividad pesa, pero no es porque sea una lesión de ligamento cruzado de rodilla o así, esto es otra cosa, lo que él no tiene es ritmo de competencia.

“Me parece que es normal que la gente sospeche o dude de Iago, pero puede dudar por esa falta de ritmo, viendo la liga de Costa Rica tengo clarísimo que si está en un estado físico normal, será figura.

“Cuando llegó a Colombia pensábamos lo mismo, por qué un jugador con esa trayectoria estaba en Colombia, pero todo tiene que ver con su presente. Si Iago Falque estuviera en un momento brillante no vendría a Colombia o a Costa Rica, él debe recuperar confianza, pero no es cualquier jugador y por eso genera dudas, pero en cuanto ustedes lo vean en la cancha verán que es distinto, determinante.

“Eso es lo que pasó en Colombia, si las lesiones lo respetan, me parece que ustedes recordarán bastante a Iago Falque. Cuando Guima lo recuperó y tuvo continuidad y jugó diez partidos seguidos, ya todos estaban enamorados de Falque en Colombia, no es difícil hacerlo”, finalizó.