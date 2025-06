Periodista hondureña se arrepintió y pidió disculpas por algo que dijo de Keylor Navas

Keylor Navas fue figura en el partido entre México y la Selección de Costa Rica en la Copa Oro. (Concacaf.com/Fotografía)

El rendimiento de Keylor Navas ante México por la Copa Oro dejó impresionados a propios y extraños, cosechando elogios por todas partes y hasta provocando que algunos periodistas se arrepintieran de ciertas cosas que dijeron.

La periodista hondureña Georgina Hernández aseguró que ella pidió en repetidas ocasiones en el espacio equipo F de la cadena ESPN el regreso del Halcón a la Selección de Costa Rica, pues no podía creer cómo los ticos podían darse el lujo de no contar con él.

Al ver lo que está haciendo el meta en la Copa Oro y sabiendo que la Sele será rival de la H en la eliminatoria, hasta bromeó con que el generaleño mejor se hubiera quedado en el retiro.

LEA MÁS: Video: ¡Paradón de Keylor Navas que hizo sufrir a México en la Copa Oro!

“Acá Mauricio Rivas y Georgina Hernández pedimos al Halcón tico, lo queríamos de vuelta, que me arrepienta ahora es otra cosa, obviamente. Patrick Sequeira te pido disculpas porque llamamos y despertamos a esta leyenda que es el arquerazo tico”.

“No entiendo cómo alguien en Costa Rica podía no querer a su mejor jugador de la historia bajo los tres palos, es que esto es lo que hace Keylor cuando dice dar espectáculo. Raúl Jiménez tuvo que ir a darle la mano para reconocerle por el show que dio, fue impresionante”, comentó.

LEA MÁS: David Faitelson fue tajante cuando definió en qué posición ubica a Keylor Navas en la Concacaf

🇨🇷🧤 Equipo F: ¿Cómo se califica la fase de grupo de Keylor Navas? pic.twitter.com/9QncMhDVsx — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 23, 2025

Otros panelistas del espacio como la panameña Melissa Gallegos, afirmaron que a Navas se le ve feliz, tranquilo, que está disfrutando mucho el momento, lo que probablemente incide mucho en el rendimiento que muestra.

LEA MÁS: Keylor Navas le dedicó el partido contra México a una de las mujeres más importantes de su vida

“Ahora se le ve diferente y creo que eso es importante. Sigo sin entender la razón por la que dijo no más a la selección, eso es lo que siempre dije que no me parecía correcto por más que respete y admire muchísimo a Keylor Navas, pero de que es un portero espectacular y está más vigente que nunca, de eso no hay ninguna duda”, añadió.