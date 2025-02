Periodista mete recurso de amparo contra la Fedefútbol en defensa de jugadores y técnicos

Adrián "el Cazador" Barboza le metió un recurso de amparo a la Fedefútbol. (Cortesía)

La multa de un millón de colones que le clavaron este lunes a José Giacone, técnico de Saprissa, por criticar el arbitraje de Marianela Araya tras el clásico ante Alajuelense, hizo que el conocido periodista Adrián “el Cazador” Barboza botara el tapón y tomara una fuerte medida contra la Federación Costarricense de Fútbol y su Comité Disciplinario.

El veterano comunicador interpuso un recuerso de amparo este martes contra la Fedefútbol y su Comité Disciplinario, al considerar que interponer multas contra entrenadores y futbolistas por criticar el arbitraje, atenta contra la libertad de expresión, por lo que acudió a la Sala Constitucional a hacer el reclamo.

En el recurso, del cual La Teja tiene copia, se destaca que “es un abuso, además se le está coartando el derecho a la libre expresión que tenemos en Costa Rica. No es posible que aunque el arbitraje haya sido incorrecto, no se puedan referir por nada a este tema”, detalla.

Barboza habló con La Teja y nos explicó que es una situación que para él se ha vuelto un abuso de parte del Comité Disciplinario y por eso quiere ponerle un alto, por lo que se asesoró con su abogado y este le dio luz verde de que si hay un derecho que podría estar lesionándose.

“Eso es algo que no puede pasar en nuestro país, además sancionan doblemente, cuando la Constitución no lo permite, pues si a usted lo sancionan con partidos, ¿cómo también le van a meter una multa? Eso lo han aguantado toda la vida, por lo que hoy me levanté, hablé con mi abogado y presentamos el recurso de amparo.

“Muchos técnicos que se enteraron me llamaron y me dieron las gracias, que ya era hora que algún periodista tomara esta decisión porque otros no lo iban a tomar. Acá estoy, voy de frente, no me importa lo que diga la Federación ni lo que puedan hacerme con alguna represalia”, comentó.

A Barboza el recurso se lo recibieron para su estudio y ahora serán los magistrados los que decidirán si el reclamo del Cazador tiene sustento o no.

Para recordar, la sanción contra Giacone se dio porque el entrenador criticó duramente al arbitraje por el tiempo de reposición en el clásico. “Yo ya no me callo más porque esto es una vergüenza... Probablemente por esta declaración tal vez me pase algo”, dijo tras el duelo contra Alajuelense.

Le ve sustento

Pedro Beirute, abogado y expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol en 1998, fue tajante al considerar que el recurso de amparo que presentó el periodista Adrián Barboza contra la institución, por supuestamente atentar contra la libertad de expresión, podría ser aceptado.

El experto, consultado por La Teja, cree que el reclamo que hizo el Cazador, cómo le conocen popularmente al comunicador, toca un punto válido y que si es analizado por los magistrados de la Sala Constitucional, podría cambiar muchas cosas.

Barboza interpuso el recurso de amparo al considerar que multar a entrenadores y futbolistas por criticar el arbitraje, aún cuando este fue visiblemente malo, atenta contra la libertad de expresión.

Pedro Beirute cree que el reclamo de Barboza es válido

“El señor Barboza tiene absoluta razón de lo que está interponiendo en ese recurso de amparo. Una cosa es que un jugador, un entrenador o un árbitro ofenda, injurie, calumnie a un árbitro y otra cosa es que califique su trabajo al decir que un arbitraje es malo o que ineptitud de señor, que fue pavoroso, porque ahí le estás coartando la libertad de expresión, por eso creo que el señor Barboza tiene toda la razón.

“La sala cuarta debería darle la razón y de acá en adelante tiene que eliminarse todos los reglamentos, decretos o leyes que prohíban a un entrenador o un jugador de fútbol referirse a la mala actuación de un árbitro, si no, que no hagan más conferencias de prensa en Costa Rica, que de por sí son como un machote”, explicó.

Beirute ha estado toda su vida relacionado al fútbol y antes de la presidencia de Osael Maroto estuvo dirigiendo el Comité Disciplinario de la Fedefútbol.

“Creo que hay que poner un alto, un basta a ese montón de sanciones y limitaciones al fútbol de este país, o le meten cirugía mayor a los reglamentos o seguiremos viendo partidos somnolientos, que lo único que dan de qué hablar es este tipo de cosas”, mencionó.

Para Adrián Barboza, la multa contra José Giacone fue totalmente desproporcionada.

Aplaude medida

En el gremio de técnicos la medida fue tomada de muy buena manera nos dijo Barboza, uno de los que consultamos fue a Marvin Solano, entrenador nacional que la aplaude .

“Me parece muy interesante que ante una duda pongan el tema en manos de la sala cuarta para que aclare si esto es correcto o no, sobre todo que nos garantice el derecho constitucional de libre opinión a expresarnos, lógicamente ateniéndonos a lo que digamos y a las leyes de un país, pero sí se hace con respeto el pensamiento debe respetarse aunque no se comparta”

“Creo que es un antecedente importante, porque el fútbol aunque tenga su propia reglamentación pertenece a la leyes de un país que no puede estar nunca por encima de lo que dicta en este caso el estado”, destacó.