Periodista mexicano sorprende al dar un fuerte criterio sobre Alajuelense en la serie ante Pumas

Alajuelense es un club de mucha tradición y prestigio en el área, que se ha ganado el respeto de muchos por diversas gestas en países como México, motivo por el que el periodista Alonso Cabral, de la cadena TUDN, lo tiene en alta consideración.

El comunicador compartió con La Teja su criterio y análisis de la serie entre los manudos y el Pumas de México, equipo al que sigue en su país desde hace muchos años, por lo que lo conoce de memoria y nos sorprendió con algunos criterios.

“A mí me decepcionó Alajuelense, la postura defensiva que fue a tener, la verdad que esperaba mucho más, Pumas venía de cambiar entrenador, de tres derrotas consecutivas, en un pésimo momento, pero Alajuelense fue más buscando mantener el cero que que a ir por algo, pero para nada creo que la serie esté definida. Pumas no saldrá a mantener la ventaja, no es la mentalidad que Efraín Juárez está mandando”, aseguró.

Cabral estaba convencido que la serie entre manudos y universitarios estaría bien pareja, de tú a tú, pero lo que vio la semana pasada de los ticos en Ciudad de México afirma que lo decepcionó un poco.

“Alajuelense yo decía que estaba a la par de Pumas, cuando estaba Pumas en esa mala racha, la verdad insisto que me decepcionó y se vio como un equipo chico, algo que no debería ser, se trata del campeón de Centroamérica y un club con mucha historia. Salieron a meterse atrás, a cuidarse, con demasiadas precauciones”, comentó.

Para la vuelta, Alonso piensa que el León ofrecerá una cara muy diferente a la que vimos el martes anterior.

“Creo que Alajuelense tiene mucho más de lo que mostró, que será un equipo totalmente diferente al que vimos en el primer partido, porque además que está obligado a buscar los goles, tiene los jugadores para hacerlo”, destacó.

El azteca se conoce a Pumas de memoria y fue superenfático que emocionalmente el equipo no estaba bien y que con solo apretarlo un poco, lo hubieran metido en muchos problemas.

“En la ida, tuvo una oportunidad ahí, un choque en el primer tiempo y esa polémica jugada al final que yo creo que sí se tuvo que marcar como penal, pero la verdad es que Alajuelense desaprovechó un pésimo momento anímico de Pumas. Si hubiesen atacado en el primer tiempo, si sacaban una ventaja de 1-0, el momento anímico de Pumas los hubiese llevado a perder, porque estaba muy, muy bajo y, al contrario, más los ayudó a levantar la confianza. Mi pronóstico es es que habrá goles pero que calificará el equipo mexicano”, opinó.

Uno de los puntos que más podría complicar a los manudos, según Cabral, es que los felinos recuperarían para la mejenga de este jueves a dos de sus fichas estelares.

“Están regresando jugadores importantísimos para Pumas, es otra de las cosas que no aprovechó Alajuelense en la ida, que tenía muchas ausencias, sobre todo en la defensa, los tres centrales titulares de Pumas estaban ausentes, ahora parece que regresan dos, Lisandro Magallán y Rubén Duarte, con lo cual mejorará muchísimo la parte defensiva de Pumas”, comentó.