Periodista tico Anthony Porras revela la sorprendente forma como lo tratan en Nicaragua

Anthony Porras ya ha estado en cuatro ocasiones en Estelí y la considera una muy bonita ciudad. Foto: Cortesía.

El fútbol y su trabajo le han permitido al periodista Anthony Porras visitar la ciudad de Estelí en Nicaragua por cuatro ocasiones en apenas 14 meses, por lo que ya hasta le tomó un cariño especial.

El comunicador ha sido el enviado por radio Columbia para cubrir los partidos que Saprissa y Alajuelense han disputado en esa región nicaragüense.

Hace un año estuvo para esta misma época reporteando la final de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y el Real Estelí, misma mejenga que lo llevó de vuelta este miércoles, así como también ha estado las ocasiones en que el Monstruo cayó en el estadio Independencia.

Muchos ticos piensan que visitar el vecino del norte es peligroso, que te ven con mala cara, o te van a recibir mal, pero Porras afirma que en su experiencia esa es una percepción errónea y que a él los nicaragüenses siempre lo han recibido con una sonrisa y con mucha amabilidad.

“Yo diría que hay como una falsa idea, un prejuicio de que a uno como tico lo pueden tratar mal o así, que no vas a ser bien recibido, yo cuento mi experiencia y ha sido superbuena, tranquila, entro al país sin ningún problema, en el aeropuerto, en migración y más bien conmigo las personas cuando se dan cuenta que uno es periodista o anda haciendo algo de comunicación, son muy anuentes y hasta les gusta participar, saludar en un programa, el trato de verdad es superbueno”.

“Es una ciudad en la que me siento supercómodo, me tratan como en casa y más bien hasta me ayudan en muchas cosas para facilitar mi trabajo”, explicó a La Teja.

A Anthony Porras lo han tratado a las mil maravillas al punto que el Real Estelí hasta le regaló su camiseta. . Foto: Cortesía.

En su experiencia afirma que es una ciudad de gente trabajadora, pulseadora y muy amable, que se nota que es próspera y se puede vivir bien.

“Es una ciudad muy acogedora, yo diría que es como chiquitica, pero que lo tiene todo, todo tipo de negocios, infraestructura, ordenada, limpia, me ha gustado mucho eso, usted acá no necesita salir para nada porque encuentras todo.”

“También me es curioso que es una ciudad que se ha vuelto muy futbolera, cada vez más, están muy involucrados con el equipo porque lo ven como una plataforma para que la ciudad se dé más a conocer”, explicó.

Por las constantes visitas afirma que ya conoce bastante gente allá, conoce taxistas, restaurantes, hoteles, se hizo compa hasta de los guardas del estadio que ya lo reconocen, más por la novedad de donde viene, lo que hizo que hasta le tomara mucho cariño al equipo.

“Los aficionados y hasta la gente del equipo me dicen que me haga del Estelí, que me haga aficionado al Tren del Norte y hasta me regalaron una camisa y una gorra, yo les dije que en Nicaragua tienen mi apoyo sin duda, pero en un evento así tengo que apoyar a lo nacional, al equipo tico, quiero que gane el tico, pero me han hecho sentir como en casa”, finalizó.