Periodistas ticos, extranjeros y gente del fútbol reprocharon cánticos de aficionados ante Panamá

Diversos comunicadores señalaron como un error la actitud de algunos aficionados de revolver los temas de equipos con la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Un sector de la prensa nacional, algunos extranjeros y gente involucrada en el fútbol de Costa Rica consideran que este jueves se hizo el ridículo tanto adentro como afuera de la cancha.

Las criticas van hacia algunos aficionados saprissistas que se pusieron a cantar coros como “Aquíiii estoy, morado soy” o “El que no salta manudo es” en medio de un partido de la Tricolor.

Los cánticos aparecieron en el segundo tiempo, ya cuando los ticos caían 3-0 y había un ambiente pesado contra jugadores como Joel Campbell en las gradas de la Cueva.

“Los cánticos son bochornosos. Qué noche más bizarra, vergonzosa y triste. El mensaje es claro. El encanto de la Cueva que quede para su dueño, para Saprissa Todo fue un desastre. El fútbol, el resultado y el nivel de la Sele. Noche de pesadilla que será difícil de olvidar”, expresó el periodista Cristian Sandoval, director de Teletica Radio.

“¿De verdad mezclan el juego de la Sele con el clásico? Hasta pena me da. Es una tristeza la verdad... ¿Volverá a jugar la Sele en el Saprissa?”, se cuestionó Andrés González, también de la radio ubicada en Sabana Oeste.

En Tigo Sports también fueron críticos del asunto, achacando que la afición hizo un arroz con mango que nada que ver y que más bien hizo más humillante la derrota

“Yo no comparto el confundir lo de Campbell, el confundir a la Liga, a Saprissa con lo de hoy, siento que agarrando a Campbell de pochimbol por frustración a nivel de club, por un estadio que es la sede del equipo que no tuvo a Campbell, pero al final no tiene ninguna relación con lo que pasó”, dijo José Alberto Montenegro, criterio que compartieron sus compañeros Kristian Mora y Gustavo López.

Comunicadores extranjeros también se sorprendieron por lo ocurrido, como es el caso de Julio César Cruz, periodista del diario El Heraldo de Honduras.

“Hoy comprobé que el fanatismo por clubes puede ser mayor en Costa Rica que aquí. Aquí te pueden decir que la Selección ganó o perdió porque la mayoría de jugadores eran de X o Y equipo, pero en Costa Rica le silbaron a Campbell por irse a la Liga y se pusieron a cantar canciones de Saprissa cuando están en UN PARTIDO DE LA SELECCIÓN”, destacó.

Adicionalmente un par de personas más tiraron sus dardos, como el agente de jugadores y entrenadores Adolfo Hernández, quien tiene entre sus clientes a Jeaustin Campos y Hernán Medford.

“Un ridículo en la cancha y un ridículo en las gradas…silbando a nuestro propio jugador y cantando ole…¿Quién putas va a la cancha? Ridículos, no vuelvan más!”

Finalmente, Mónica Malavassi comentarista y directora deportiva del equipo femenino del Club Sport Herediano fue critica con la decisión de llevar el partido a Tibás.

“Querían ahorrar...pero qué caro salió llevar este partido al Saprissa. Una pesadilla en la cancha y un ridículo en las gradas”, tiró