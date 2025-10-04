Piojo Herrera sorprende al incluir en lista de Costa Rica ante Honduras a jugador que no se esperaba

Miguel Herrera jugará ante Honduras el jueves con una fuerte obligación de sacar el triunfo con Costa Rica. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, finalmente dio a conocer la lista de convocados para los partidos ante Honduras y Nicaragua para la fase final de la eliminatoria rumbo a Norteamérica 2026 y sorprendió con algunos nombres.

El mexicano confirmó algunos regresos a la escuadra patria como la de Celso Borges, Allan Cruz y el del defensor Kendall Waston, quien había sido pedido por una parte de afición y prensa, pero no fue parte del microciclo que hizo la Sele esta semana.

Una de las grandes dudas era si estaría el defensor del Saprissa en la lista, quien en las dos eliminatorias anteriores ha sido un dolor de cabeza para los catrachos tanto con goles como con la marca en zaga por sus condiciones.

LEA MÁS: Keylor Navas reveló con cuál equipo espera retirarse y la respuesta decepcionará a muchos

En la lista sorprende las ausencia de Ariel Lassiter y Brandon Aguilera, quienes quedaron afuera tras los partidos de setiembre ante Nicaragua y Haití, empates con sabor a derrota en tanto de visita y local. Lassiter fue uno de los jugadores que el Piojo señaló públicamente.

Kendall Waston vuelve a la Selección de Costa Rica. (ELSA/Getty Images via AFP)

LEA MÁS: Periodista hondureño realiza fuerte acusación contra Costa Rica sobre supuesta “estrategia secreta”

Además en la portería además de Keylor Navas, incluyó a Alexander Lezcano y Esteban Alvarado como sustituto tras la lesión de Patrick Sequeira.

La Tricolor visitará el jueves San Pedro Sula, Honduras, para jugar ante la H en un juego vital para sus aspiraciones de cara la Copa del Mundo, en el que necesita una victoria para reanimar sus opciones de clasificar.