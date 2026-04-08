Polémica en Liga de Ascenso: Registro Civil exige mostrar libros por acusaciones

El Registro Civil de Costa Rica le hizo una orden directa a la Liga de Ascenso para ordenar y vigilar cómo están tomando sus decisiones y realizando sus asambleas.

El organismo estatal emitió una resolución en la que les pide a la Liga y a su presidente Sergio Hidalgo, en un plazo de 15 días hábiles, aclarar y presentar sus libros y pruebas de los procedimientos en los que fueron expulsados los clubes Limón Black Star y Turrialba.

Limón Black Star fue descendido a Linafa por LIACSE, presidida por el vicepresidente de la Fedefútbol, Sergio Hidalgo. (Elaboración Canva/Elaboración Canva)

La medida se da luego de que Marco Octavio Arce Obando y Cristian Williams Méndez, como presidentes de la Asociación Deportiva Municipal Turrialba Club de Fútbol y la Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol Universidad de Costa Rica (nombre de la sociedad con la que juega Limón), presentaron la queja ante el Registro.

Los equipos plantearon una serie de denuncias en las que afirman que les violaron su derecho de participación y toma de decisiones cuando eran miembros de la organización.

El Registro señaló que hay varios hechos que consideran anómalos y por los que Hidalgo debería dar explicaciones, señala la resolución publicada, en los que se violó el derecho de participación y toma de decisiones.

“Falta de un órgano electoral independiente (por cuanto el fiscal saliente (Felix Montoya) estaba postulado a la vez y podría tener conflicto de intereses).

“Incumplimiento del orden del día, revisión de los asistentes a asamblea que tenían derecho a votar y la presentación de estados financieros que no reflejan la deuda actual de LIASCE.

“Violación al derecho de postulación y elección”.

“Manipulación indebida de las postulaciones, violación al debido proceso de elección, falta de fiscalización en las postulaciones: Violación de los numerales 26 y 39 de los Estatutos de Liasce.

“Las postulaciones no fueron custodiadas por el fiscal Félix Montoya, como lo estipulan los estatutos, lo que generó dudas sobre la transparencia del proceso electoral.

“Cada asociado de Liasce puede designar un candidato para cada puesto, pero en este proceso se llevó a cabo por papeletas. De último momento ingresó otra papeleta, involucrado en ambas el señor José Miguel Cubero del Club de Fútbol Sarchí.

“Suspensión irregular de la Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol Universidad de Costa Rica y violación al debido proceso de defensa”.

Cristian Williams, presentó el recurso ante el Registro Civil.

Para los jerarcas de Turrialba y Limón, este proceso solo busca que toda acción irregular que haya realizado la Liga de Ascenso en su asamblea sea anulada y las acciones se realicen a derecho.

La semana pasada, LIACSE descendió administrativamente a los dos equipos a Linafa, pese a que existe una apelación en curso ante el ICODER, ente facultado por los estatutos de LIASCE y la Federación Costarricense de Fútbol.