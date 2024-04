Pregunta de periodista abrió tema del que nadie habla en Saprissa sobre Kendall Waston

Kendall Waston ha visto los últimos partidos del Saprissa en la Cueva desde la entrada de camerinos. (MAYELA LOPEZ)

El doctor del Deportivo Saprissa, Esteban Campos, se mostró sorprendido ante una consulta relacionada a la pubalgia que sufre el defensor Kendall Waston y que pone en la mesa un tema poco hablado en el fútbol nacional.

Esto sucedió cuando el periodista Anthony Porras de Deportivas Columbia cuestionó si el practicar artes marciales mixtas le traería repercusiones en la lesión y si en el futuro el Saprissa prohibiría esas prácticas.

Porras hizo la pregunta porque el jugador abrió un gimnasio el año pasado y le habría dicho en entrevistas anteriores que se metía a una jaula a practicar el deporte de contacto, de hecho en las redes sociales del negocio llamado Wolfit GYM, hay un video del defensor en la jaula.

Campos respondió sorprendido porque desconocía esa situación.

“Me toma por sorpresa lo que me comentó, entiendo que los jugadores tienen sus negocios, sé que Kendall tiene un gimnasio, no sé a plenitud su tipo, pero por lo menos en mi conocimiento no está que el jugador practique artes marciales.

“Los contratos de los jugadores tienen cláusulas establecidas donde les prohíben practicar cualquier tipo de deporte extremo que pueda llevarlos a incurrir en alguna lesión”, respondió.

Hasta usó de ejemplo el sonado caso de un portero alemán, castigado en diciembre del 2022.

“Recuerdan al portero Manuel Neuer del Bayern Múnich, se fue a esquiar y se fracturó una pierna, él tuvo consecuencias como que el club le dejó de pagar su salario por un tiempo, ya que incurrió en una negligencia en su contrato. Aquí los jugadores tienen prohibiciones específicas como que no se pueden montar en cuadraciclo o motocicletas, nada de canopy, ni de artes marciales”, aseguró el médico morado.

Recordemos que Kendall desde junio del 2023 es dueño del WOLFIT GYM en Moravia, donde dan clases de artes marciales mixtas y cross training.

El doctor Willy Galvez indicó que el ritmo de los jugadores del Saprissa en los últimos meses podría ser el detonante de la lesión de Kendall Waston. (Aionso Tenorio)

Como en La Teja no nos quedamos con el clavo, averiguamos más sobre si Kendall hizo trabajos de artes marciales mixtas y fue cuando nos encontramos el video publicado en Instagram el 7 de noviembre del 2023 donde se ve practicando unas técnicas con otra persona.

También nos encontramos videos de la Torre haciendo circuitos de ejercicios.

Por eso consultamos a un par de expertos para esclarecer si esa práctica pudo dar pie a la lesión.

La fisioterapeuta doctora Marianella Soto detalló desde su punto de vista las razones por las que un futbolista no debe practicar otros deportes de contacto.

“En el fútbol el tipo de movimientos que hacen estos deportistas son muy diferentes los que practican otras disciplinas, la musculatura de cualquier persona se desarrolla de acuerdo al deporte que practicamos y se vuelve muy especializado.

“Lo que pasa es que el cuerpo se vuelve tan especializado en una disciplina, que cuando practica otra reacciona diferente y eso genera sobrecargas”, explicó.

En casos como la pubalgia, la doctora agregó que cualquier movimiento podría detonar dolor, desde un mal movimiento al caminar, hasta los ejercicios, así que por eso y debido que cada caso se maneja de forma diferente, ve complicado determinar en qué momento se pudo dar la lesión.

El doctor Willy Galvez concuerda con el doctor Campos del porqué un futbolista no debe practicar esta disciplina.

“A nivel internacional es claro, un jugador a nivel profesional de alto rendimiento únicamente debe practicar solamente el entorno futbolístico para evitar lesiones y sobrecargas físicas, porque esos deportes como el MMA exige mucho trabajo de contra resistencia”, comentó.

Sobre el video en redes sociales, indicó y basado en su conocimiento del jugador porque lo trató cuando estuvo en Saprissa, cree que esos movimientos podrían ser demostrativos y no generarían algún impacto, ya que son pensados para no ejercer fuerza.

El doctor agregó que las posibles circunstancias que Kendall tenga la pubalgia serían por el ritmo de trabajo que tiene con el club en su día a día.

“No dejemos pasar la situación particular que tuvo el Deportivo Saprissa sobre la carga tan importante de juegos nacionales e internacionales, así mismo la carga física que tienen los jugadores que son convocados a la selección nacional.

“A esto debemos agregarle los periodos cortos que tenemos en recuperación, que tienen los preparadores físicos para poner en punto a sus jugadores y los nutricionistas para planificar sus programas de nutrición adecuados para recuperar, todo esto podría generar lesiones en los futbolistas”, aseguró el doc.

Esta fue una de las técnicas de MMA que hizo Kendall en el video publicado en noviembre del 2023. Foto: Captura de pantalla.

Caso rudo

Kendall desde principios del 2024 se ha reportado como lesionado en Saprissa, de hecho en el torneo local no ha tenido participación y solo vio acción unos minutos el 27 de febrero contra el Philadelphia Union en Estados Unidos.

Al inicio la lesión se manejó como dolencia muscular en la pubis y hasta en marzo se empezó a hablar de pubalgia, por el momento no hay una fecha exacta para su regreso.