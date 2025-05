Presidente de Guanacasteca se sumó a los reclamos contra la Fedefútbol y le tiró sin asco

Jorge Arias fue claro en la convicción que tienen en Guanacasteca

Jorge Arias, presidente de la Asociación Deportiva Guanacasteca asegura que agotará todas las vías posibles para mantenerse en la primera división, pues considera que a su equipo lo quieren descender de manera injusta.

Los pamperos soltaron este viernes un fuerte comunicado en el que aseguran que el Registro Nacional les dio la razón en el pleito que mantienen con la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), lo que da más fuerza en su movimiento.

Según el documento, el Registro confirmó que el reglamento de licencias de clubes profesionales quedó inscrito apenas el 8 de mayo, por lo que, según la ADG, no puede aplicarse de forma retroactiva, ya que cuando los sacaron de la primera no estaba debidamente inscrito.

LEA MÁS: Guanacasteca vuelve a lanzar amenaza a la Fedefútbol que afectaría al fútbol tico

El presi pampero habló con La Teja sobre lo que califica como algo ilegal, que es la determinación que tomó el Comité de Licencias de la Fedefútbol al excluirlos del Clausura 2025.

En Guanacasteca están convencidos de que tienen la razón y que la Fedefútbol les quitó la licencia ilegalmente (Tomada de la transmisi/Tomada de la transmisión)

Arias fue claro que no puede haber otro camino más que el devolverles la licencia y que espera que el Tribunal de Apelaciones falle a su favor.

“Hay muchas dudas que este haya sido un proceso objetivo. No tenemos conocimiento de nada en este momento, pero hemos tratado que nos resuelvan lo más pronto posible, nosotros presentamos la apelación hace 15 días y aún estamos esperando”, explicó.

LEA MÁS: Sanción de la Fedefútbol a Santos y a Guanacasteca podría meter en un broncón al fútbol tico

Jorge indicó que cuando han hecho consultas no les han dado razón, que todo es muy hermético, pero que con lo expresado por el Registro, la situación le parece clara.

“Esperemos que sí se resuelva, que nos den la razón por cuanto el reglamento no estaba debidamente inscrito, eso lo hicieron hasta ayer. En este momento la licencia de todos los equipos que quedaron eliminados ya venció porque la Fedefútbol da la licencia por un año, por una temporada (dos torneos) y más bien ya está proceso de licenciamiento para la temporada 2025- 2026″, detalló.

Jorge Gutiérrez, presidente del Comité de Licencias, encabezó la investigación contra Guanacasteca.

Arias asegura que en lo deportivo ellos todo lo han hecho correctamente y allí es donde deben luchar por mantenerse en primera división torneo a torneo, como todos los clubes y si logran mantenerse, espera que las cosas, en adelante, se hagan con objetividad.

El proceso para obtener la licencia para el otro campeonato ya está abierto, ellos iniciaron los trámites hace meses.

“Ahora empieza el licenciamiento nuevo, el cual inició en marzo, el 21 de abril se presentaron los criterios deportivos y de infraestructura, el 21 de mayo se presentan los legales. Yo esperaria que el nuevo proceso que de licencias sea objetivo, pues me parece que no hay mucha objetividad en esto”, comentó.

LEA MÁS: Abogado de Santos dice qué hay detrás del castigo de la Fedefútbol a ellos y a Guanacasteca

“Proceso es a ciegas”

Uno de los detalles que los pamperos afirman que es más incómodo es que ni siquiera les indican en qué fallaron cuando el Comité de licencias les rechazó la apelación.

“No nos dicen en qué fallamos, es todo muy subjetivo, si no le pareció al encargado de la parte financiera los estados financieros que presentamos, es un tema de interpretación.

“Nosotros presentamos los estados a otros auditores además del nuestro y todos coinciden que hay errores de forma, pero no como para decir que no cumplen, por eso digo que es una intepretación que hacen. Yo espero que no sea un tema político de la federación, de querer sacar a dos equipos casi que a la fuerza, ilegalmente”, destacó.

Finalmente Arias respaldó lo que dice el comunicado de los pamperos, de que si a nivel nacional no les dan la razón, elevarán el caso a nivel internacional.

“Ya estamos valorando adónde vamos en ese caso, pero tenemos la fe que las apelaciones sean efectivas”, cerró.