Presidente de Puntarenas FC evitó una tentación y eso le da grandes frutos

Luego de completarse la primera vuelta de la fase regular del Clausura 2025, no cabe duda que la gran revelación ha sido Puntarenas FC, que tras once fechas se encuentra invicto y empatado en 25 puntos con el líder, Herediano.

Antes que iniciara el campeonato, en los papeles y pronósticos de nadie estaba ver a los chuchequeros en esa posición a la mitad del mismo, estamos hablando del equipo que terminó último en el Apertura 2024 y era candidatazo al descenso.

Al iniciar el torneo, en el Puerto tomaron una decisión que fue clave, dejar a César Alpizar como entrenador fijo, luego de que había finalizado el 2024 como interino tras la destitución de Luis Fernando Fallas.

Héctor Trejos, presidente naranja, habló con La Teja sobre el momento extraordinario de su club y nos reveló que del técnico necesitaban cosas claves, pero antes que nada, querían evitar caer en el reciclaje de entrenadores que vive el fútbol nacional y que a ellos mismos no les ha dado réditos en el pasado.

“Lo más importante que tenía César es que no era un técnico reciclado, por decirlo de alguna manera, y aparte de eso es una persona con la que nos podíamos dar el lujo de hablar con él y nos iba a escuchar. Hay mucho técnico que impone criterios y su pensar, que dice: ‘Usted me trae tal jugador porque si no, entonces me enojo y hago berrinche, y aquí y allá.

“Con César hablamos, tenemos un acuerdo, nos dice que un jugador le sirve por esto y esto, empezamos a valorar a ese jugador y al final tal vez no traemos ese jugador que César pedía, pero él con mucha humildad y criterio escuchó nuestra manera de pensar. Yo digo que se dejó guiar también, porque ha sido una guía conjunta, yo no tengo gerente deportivo. Acá una persona se encarga de lo administrativo, otro en prensa, uno en logística y yo que soy el presidente y gerente general, pare de contar, somos cuatro y entre nosotros sacamos el equipo adelante, somos como hormiguitas que trabajamos, mientras que en otros equipos tal vez se necesitan seis o siete personas para hacer lo que nosotros hacemos”.

El reciclaje de técnicos es un detalle que manda en el fútbol nacional y todos lo han hecho, ¿por qué dijeron que no? ¿Ya no creen en eso?

Puntarenas no fue la excepción, lo hicimos también, tal vez el tiempo me dirá lo contrario, pero creo que para este momento no era lo que necesitábamos, teníamos que apostar a alguien que humildemente nos escuchara, por eso digo que los técnicos muchas veces se casan con un jugador y tal vez ese jugador no juega bien o es el que marque la diferencia.

Además, necesitábamos a alguien que sintiera mucha identidad, yo estoy 100% seguro que César desayuna, almuerza y cena pensando en el Puntarenas FC, eso no lo hubiera logrado con otro técnico.

Hay un momento el año pasado cuando estalló una bomba en el equipo, se fueron jugadores de peso, entre esos Michael Barrantes, y a ustedes los señalaron mucho, pero hoy el tiempo parece que les dio la razón...

Sí, yo recuerdo a mucho porteño que me tiró porque tomé la decisión de quitar a (Luis Miguel) Franco y cuando yo hablo con él, lo puedo decir públicamente porque lo hablé con él, no es algo que no hayamos hablado, yo le dije que es un señor jugador, que vale muchísimo, pero que me estaba rindiendo 45 minutos y yo necesito un jugador que me rinda 90 o 100, con él así no podía seguir, es la realidad. Él me dio sus razones, nos entendimos, pero yo quería otra que es lo que se está viendo ahora en el campo. Si el árbitro da 100 minutos ese equipo sigue jugando sin problemas, no tenemos problemas.

En Alajuela quedó demostrado que al final del partido la Liga estaba cansada y Puntarenas estaba como empezando el primer tiempo, eso habla bien de lo que estamos haciendo y respalda las decisiones que tomamos en su momento.

¿El descenso es algo que todavía les preocupa? En este momento están más cerca del cuarto lugar para clasificar a Concacaf que del último en la tabla acumulada

No, no, tenemos que seguir viéndolo, no nos podemos descuidar, pero por eso digo, si estamos arriba, no me preocupa lo de abajo, creo que ahorita estamos más enfocados en clasificar y, por qué no, pulsear Concacaf, quedar entre los cuatro primeros, ese es nuestro siguiente paso, pero como ha dicho César, nos enfocamos en el día a día, el partido a partido.

Hay gente que a pesar del buen momento que viven, sigue desconfiando y afirma que el equipo se va a caer, como le suele suceder a los equipos no tradicionales en estos casos, ¿qué responde a esas dudas?

Todos los equipos tienen una curva de rendimiento que va de menos a más, que al final de cuentas tiende a bajar, eso es normal, no lo digo yo, sino quienes estudian ciencias del deporte, pero nuestro equipo creo que se ha preparado adecuadamente, con una planilla muy buena para lograr salir adelante, cerrar el campeonato de la mejor forma. Ya en una vuelta demostramos que podemos estar en el primer lugar, pero nuestro objetivo es estar entre los cuatro y hacer del Lito una fortaleza como lo hemos hecho, creo que será muy difícil que tengamos algún traspié o algo que no nos permita hacerlo.