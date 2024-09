Presidente de San Carlos no se guardó nada contra Bryan Oviedo por cambiarlos por Alajuelense

Luis Carlos Chacón, presidente de San Carlos explicó que confía en su planilla para dar pelea en la Apertura 2024. Foto: Prensa San Carlos. (Walter Bonilla Martinez)

Luis Carlos Chacón, presidente de la Asociación Deportiva San Carlos, se refirió al supuesto cambio de decisión de Bryan Oviedo de jugar con Alajuelense pese a que tenía un acuerdo verbal con los norteños y criticó al jugador por no cumplir con su palabra con el club.

El presidente de los Toros del Norte estuvo en el programa Tiempo Final de FUTV y explicó por qué estaba molesto con el jugador, ya que no respetó su compromiso.

“Pudo haber sido Liga Deportiva Alajuelense u otro equipo, pero el tema no es la Liga ni ningún otro club, sino la palabra del jugador. Después de que él me buscó y me pidió ayuda para llegar a San Carlos, hice todo lo necesario. Me dijo que el lunes llegaría al estadio, pero el sábado por la noche me informó que no vendría porque le habían ofrecido algo nuevo.

“No es un tema de Alajuelense, es un tema de palabra, y la palabra de un hombre vale”, expresó Chacón.

A pesar de lo sucedido con el experimentado defensor, Chacón se mostró tranquilo con la plantilla que tiene para el Apertura 2024 y confía en que el equipo podrá destacarse conforme avance el torneo.

“Tenemos una gran ilusión con la plantilla que hemos formado. Este domingo debutamos a otro jugador. Lo que suma es importante, y lo que no, no tiene cabida en nuestro proyecto”, concluyó.

Por su parte, Gustavo Pérez, gerente general del club, comentó en varias ocasiones que Luis Carlos se encargó personalmente de gestionar el fichaje de Oviedo, pero el fin de semana todo tomó un giro inesperado y el futbolista jugará con Alajuelense.