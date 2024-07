Presidente de Saprissa habla sobre la novela que rodea a Gustavo Alfaro, ¿qué dijo?

Juan Carlos Rojas participó en la actividad de Los Saprissa. (Marvin Caravaca)

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, habló sobre la situación con Gustavo Alfaro, quien según medios de comunicación de Paraguay, estaría cerca de irse a dirigir a la selección de ese país.

El presi morado, que a la vez es miembro del comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, respondió que están esperando la decisión final de Lechuga.

“La verdad a este momento, a menos que haya sucedido algo hoy, no ha habido nada oficial, estamos a la espera de que él tome una decisión. Obviamente él puede aplicar esa clausula, veremos si eso sucede, quisiéramos que no porque se está armando un proceso muy positivo, y si al final decide irse, tendremos que hacer una búsqueda de una alternativa. No vale la pena hablar sobre especulaciones”, comentó.

LEA MÁS: Dos exfiguras moradas derrocharon magia en el partido de Los Saprissa

Explicó que dará su opinión sobre el tema hasta que sea oficial que el técnico argentino se va a Paraguay o sigue el proceso con Costa Rica.

“Prefiero no referirme a eso, porque estamos hablando de cosas hipotéticas, a este momento él está con nosotros, si ya se tomó la decisión que se va, ahí uno puede opinar un poco más, yo tengo mi opinión al respecto, pero él aún es nuestro entrenador”, agregó.

También se le consultó sobre la clausula de rescisión que podría pagar la federación de Paraguay para liberar a Alfaro de los ticos, y explicó por qué se definió en $600 mil, unos 319 millones de colones.

“Lo que sí le puedo decir es que la Federación se ha quemado muchísimo con el tema de las cláusulas, estas son congruentes de un lado y para el otro. Si uno pide una cláusula mayor, también aplica en uno si lo quitamos, entonces fue una cláusula que todos los miembros del comité ejecutivo estuvieron de acuerdo, que era lo mejor para la Federación y eso se negoció”, detalló.