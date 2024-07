Presidentes de Alajuelense y Puntarenas FC dan detalles sobre la situación de Gustavo Alfaro

Osael Maroto es quien lleva la negociación de salida con Gustavo Alfaro. Fotografía: Cristian Brenes

Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, y Silvia Bolaños, jerarca de Puntarenas FC, quienes además son miembros del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, hablaron sobre la situación actual de Gustavo Alfaro y las dudas sobre su continuidad en Costa Rica.

Los federativos confirmaron que al entrenador le pidieron que regresara de sus vacaciones en Miami para conversar sobre si seguirá en el banquillo de la Tricolor o aceptará la oferta de Paraguay.

El técnico estaría llegando este lunes a las 8 p.m. a Tiquicia, información que se maneja de manera extraoficial y que los directivos no quisieron confirmar, al asegurar que la negociación con Lechuga la lleva el presidente de la Fede, Osael Maroto, y es quien conoce todos los detalles.

La tesorera de la Fedefútbol confirmó que sí han habido negociaciones con el agente del seleccionador por parte de Osael, las cuales han sido continuas.

“Sí se nos informó que le pidieron regresar al país para hablar de diversas situaciones, más allá de si se queda o se va, es importante que tenga una conversación con el Comité Ejecutivo”, dijo la porteña.

Bolaños contó que los detalles que quieren hablar con Alfaro son cosas en las que debería tenerse cortesía entre profesionales.

“Me parece que con la misma seriedad que se negoció con él el contrato, más allá de la decisión que vaya a tomar, es importante que tenga un acercamiento con el Comité, si esta ya es una decisión tomada hay que respetarla y dedicarnos y enfocarnos a lo que viene. Estamos a los pies de la clasificación para la Copa de Oro y hay que trabajar para tener un técnico, ya sea de manera transitoria o permanente”, comentó ante la consulta de La Teja.

Joseph Joseph habló sobre las negociaciones de la Fedefútbol con Gustavo Alfaro. Foto: Albert Marín

Doña Silvia no quiso hacer drama sobre si Alfaro se puso a negociar o no con Paraguay, porque era una opción tras los buenos resultados en Copa América, pero que todo debe ajustarse al contrato que tiene con la Fedefútbol.

“Dentro del contrato existen cláusulas que permiten una eventual salida en caso que esto se llegara a dar, como lo es la indemnización por romper de manera prematura el contrato, son cosas que se establecen cuando se hace la contratación, por eso existe una indemnización en caso de que cualquiera de las dos partes lo necesitara. Es una posibilidad que sabíamos que se podía dar”, agregó.

Don Joseph, por su parte, fue más político y enfático que es un tema que lleva Osael y por ese motivo no se puede referir mucho, pero que si se fuera Alfaro, tampoco significa que todo el trabajo se tira por la borda.

“En caso que suceda una salida, es una situación que tendremos que enfrentar y corregir, tampoco es para echarse a morir, hay que enfrentarlo y tomar las decisiones que correspondan.

“Todavía no te puedo decir si es que se va a ir, entonces no te puedo decir hoy que hay un sinsabor por la decisión, nada más hay que esperar a ver qué pasa. En caso de que eso suceda, no puedo decir que todo lo que se está haciendo se esté tirando por la borda, creo que queda una buena base, ya nos volvimos a ilusionar los costarricenses”, comentó a La Teja.

Joseph dijo que habrá que esperar a las negociaciones de Osael y Alfaro para poner punto final a esta novela.