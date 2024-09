Primeros reclamos por uso del VAR aparecieron con dirigente que explotó y dijo de todo

Johan Salas, presidente de Santa Ana, afirma que no han sido parejos en el uso del VAR ante Guanacasteca no han sido parejos. (Santa Ana FC )

El VAR tiene apenas dos días en el fútbol de Costa Rica y ya genera quejas y reclamos de parte de unos que se siente perjudicados con sus decisiones, como en el partido entre Guanacasteca y Santa Ana.

Johan Salas, presidente de los santaneños fue sumamente crítico porque en el primer tiempo del duelo ante los pamperos les anularon dos goles mediante esa herramienta por posición prohibida.

Para el dirigente, la aplicación de la herramienta fue incorrecta y se quejó de que si así usarán el VAR en Tiquicia, no es un buen arranque.

“Me parecen que los dos goles tiene validez, sé que con el VAR los errores pueden pasar, van a pasar, pero la negligencia no puede afectar tanto a un equipo como Santa Ana”

“La molestia sería de cualquier equipo, si usted ve el VAR son dos goles, pero en el codazo que le dan a Condega, ¿No hay VAR para verlo? ¿Ahí no hay VAR entonces? Tenemos que tomar decisiones que beneficien al fútbol, no que lo perjudique, la idea es que sea beneficio, no un perjuicio”, comentó a FUTV mientras esperan que se reanude el partido por la amenaza de rayería en Nicoya.

LEA MÁS: El VAR apareció para anular sus primeros goles en la historia del fútbol de Costa Rica

A Salas lo que más le molesta es que no sean parejos con la utilización, pues para él si usan el VAR para una acción, no se puede decir en esto sí y en esto no.

“Es evidente, todo mundo lo está viendo, hay VAR para anularle dos goles a Santa Ana, pero no para el codazo a Condega. ¿Entonces cuál es el beneficio? Si se supone que esto debe ser parejo y ayudar. Si hay VAR tiene que haber responsables”, dijo.

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, afirmó que Salas tiene razón en este reclamo, pues todas las jugadas deben revisarse por igual. En su criterio, la de Condega sí ameritaba verse por una posible roja.