Puntarenas FC responde a Marco Vásquez y a Alajuelense por polémica declaración

Héctor Trejos, presidente del Puntarenas FC, se desmarcó de las palabras de Marco Vásquez que sean favoritos para la final de Copa ante Alajuelense.

En Puntarenas FC no mordieron el anzuelo que les lanzaron desde Alajuelense luego de que Marco Vásquez, vocero de su junta directiva, afirmara que por el momento deportivo, el favorito para ganar la final del Torneo de Copa son los chuchequeros.

Muchos se sintieron sorprendidos al escuchar que desde el León algunos afirman que su rival un equipo no tradicional, tiene más posibilidades de llevarse el trofeo que se disputa el próximo sábado en el Estadio Nacional.

Ante esas declaraciones, hablamos con Héctor Trejos, presidente y gerente general naranja, quien considera que el favoritismo en esos casos siempre queda de lado del equipo con más historia, en este caso el León y no compra que sea al revés la situación.

“No, no, no, por supuesto que no, nosotros estamos pasando por un buen momento deportivo, que tenemos una curva de rendimiento hacia arriba y la Liga está pasando por situaciones un poquito difíciles en cuanto a que no han tenido o perfilado el rendimiento que muchos esperaban, pero si usted analiza la Liga, está a cuatro puntos de Puntarenas, tampoco es que uno podría desde ningún punto que la Liga es un equipo para volver a ver hacia abajo, nunca, Hay que respetar a una institución así con todos esos años, historia que no la tiene un equipo como Puntarenas FC.

“Nosotros lo estamos haciendo bien, nos perfilamos a hacer muchas cosas a futuro, esperemos que Dios nos dé la oportunidad de lograrlo para en algún momento poder decir que estamos de tú a tú, pero hoy no, definitivamente son equipos que aún están lejos en muchas cosas ”, opinó.

Alajuelense y Puntarenas se enfrentaron hace tres semanas en el estadio Morera Soto, partido que acabó 0-0

¿Le quiso tirar Vásquez la presión a los porteños? Es otra duda que le tiramos a Trejos.

“Él tendrá sus razones para opinar de esa forma, la cual obviamente yo respeto, pero siento que en esto, no sé hasta dónde, el término presión pueda visualizarse de esa forma”, añadió.

Para Trejos, un detalle que sí puede contar mucho es el reglamento del certamen que obliga a que cada equipo sume un mínimo de 360 minutos con participación de jugadores sub-21, lo que serían cuatro futbolistas que jueguen todo el partido o más, si deciden distribuirlo de esa manera.

“Es un torneo en el que vamos once contra once, con 360 minutos de jóvenes, es una buena forma de visibilizar, por decirlo de alguna manera, lo que en un club tan grande y prestigioso como la Liga, como en uno como el nuestro, que ha pasado por sus bases y caídas, han realizado en sus ligas menores. Para nadie es un secreto que esos 360 minutos, que son cuatro jugadores o los que se necesiten, es muy probable que marquen diferencia en el resultado final”, destacó.

Lo que Trejos sí reconoce, es que este un equipo muy diferente al del año pasado, que ha sorprendido mucho a propios y extraños al ubicarse como líder del Clausura 2025 con 29 puntos tras 13 jornadas.

La sensaciones que dan hoy son muy diferentes a las de noviembre, cuando clasificaron la final de la Copa y muchos los pintaban solo como una víctima o un jamoncito para el León

“Pues sí, sí, creo que era impensable lo que está sucediendo, creo que absolutamente nadie, ni la prensa ni los aficionados lo esperaban, obviamente había una esperanza de los porteños de que el equipo resurgiera por decirlo de alguna manera y no fuera a pelear puestos de descenso, pero de eso, a lo que está ocurriendo, yo creo que nadie lo hubiera esperado”, dijo.

Los manudos además, contarán con las bajas de Santiago van der Putten, Alexis Gamboa y Alejandro Bran, convocados a la Selección de Costa Rica para el partido ante Belice clasificatorio para la Copa Oro.