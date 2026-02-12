Puntarenas FC revela qué pasará con el club tras la fallida compra por parte de mexicanos

Puntarenas FC reveló este jueves lo sucedido con la adminstración de su club, luego de lo que fue una transferencia fallida a un grupo mexicano.

Mediante un comunicado de prensa, los chuchequeros confirmaron lo que se viene rumorando desde días atrás respeto a que los nuevos dueños no cancelaron los dineros para hacerse con el manejo de la institución.

Tampoco realizaron los trámites correspondientes ante la Federación Costarricense de Fútbol.

El grupo dirigido por Manuel Velarde no cumplió con lo pactado y no se hará cargo de Puntarenas FC. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Vencido el plazo sin que se realizara el pago correspondiente a Puntarenas FC, ni se gestionara la autorización ante el Departamento de Licencias, y actuando bajo los principios de buena fe y razonabilidad, Puntarenas FC otorgó un plazo adicional hasta el 9 de febrero de 2026 para permitir la regularización de las obligaciones pendientes a cargo del señor Velarde Pérez.

“Habiendo transcurrido dicho término sin que se cumplieran las obligaciones pactadas ni se recibiera una respuesta positiva que permitiera formalizar la operación por parte de la futura compradora, se da por concluido el proceso derivado de la opción de compraventa, produciéndose las consecuencias contractuales previamente acordadas, descritas y establecidas entre ambas partes.

“Agradecemos al señor Velarde Pérez y a sus potenciales socios por el interés mostrado por nuestro equipo y el acercamiento sostenido durante este proceso. No obstante, en resguardo de la estabilidad de nuestros jugadores, colaboradores, estabilidad institucional, seguridad jurídica que demanda nuestra organización, afición y proyecto deportivo (liga menor), corresponde dar por finalizada esta etapa”, destacaron.

La Federación Costarricense de fútbol ya fue notificada del hecho y Felipe Medina seguirá entonces como el dueño del club.