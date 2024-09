Puntarenas y Guanacasteca firmaron un mal negocio en el Lito Pérez

Guanacasteca y Puntarenas FC empataron a cero en el Lito Pérez. Foto: Facebook ADG

Puntarenas y Guanacasteca firmaron un 0-0 sin sabor, en las que las escasas emociones no sirvieron para calentar aún más el estadio Lito Pérez.

Ojo que esta mejenga ya tiene su historia, el clásico del Pacífico, como le llaman algunos, desde que ambos equipos estaban en segunda división, debido a que son juegos pesados y llenos de rivalidad.

En esta ocasión la falta de efectividad y claridad en el juego derrotaron a las ganas y al ímpetu de triunfar en un partido que hasta el VAR cuidó que las cosas terminaran en paridad.

A la media hora de la mejenga, Benjamín Pineda pitó un penal a favor del Puerto, vio una mano de Roy Smith que no existió, según mostró la repetición de la televisión, el defensor pampero siempre cuidó más bien que no le diera. Henry Bejarano analista arbitral de La Teja también consideró que no fue penal.

Luego de los reclamos de los chorotegas, finalmente el réferi se fue a revisar el VAR, donde estaba Pedro Navarro en la sala VOR en la Fedefútbol, quien le echó el salvavidas porque se estaba embarcando, así que Pineda anuló el penal.

La decisión enfrió mucho los ánimos y las opciones claras de gol costaron mucho en llegar, salvo una de Anthony Hernández cerca del punto penal en la que quedó frente al marco, pero tiró desviado y no pasó a más.

Hasta los siete minutos de reposición los equipos se animaron un poquito más, sin poder terminar la última jugada ni que el marcador variara.

El empate jode a los dos, ya que con un triunfo la ADG se acercaba a la zona de clasificación, ahora quedó lejos con solo doce puntos y el Puerto sigue compartiendo la cola con el Santos de Guápiles con tan solo cuatro puntos.