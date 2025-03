¿Qué es lo que pasa con el estadio Ricardo Saprissa? Esto dice el Ministerio de Salud

El estadio Ricardo Saprissa está en problemas.

Este miércoles empezaron a correr rumores de que las autoridades habían cerrado o clausurado el estadio y circularon todo tipo de chismes al respecto.

Ministerio de Salud aclara lo que pasa con el estadio de Saprissa. (Rafael Pacheco)

A raíz de eso, el Ministerio de Salud dio a conocer, por medio de un comunicado, qué es realmente lo que está pasando con el estadio morado.

“El Ministerio de Salud aclara que el estadio Ricardo Saprissa Aymá no está siendo cerrado. Debido a que no han presentado la totalidad de requisitos para la renovación del Permiso Sanitario de Funcionamiento, se les previno con el fin de que completen estos requisitos en un plazo de diez días hábiles y hasta tanto no corrija o presente los requisitos faltantes, no podrá renovar su Permiso Sanitario de Funcionamiento”.

Los morados están corriendo para poner todo en orden. (Rafael Pacheco)

Extraoficialmente, se supo que dichos permisos se establecen por un periodo de cinco años y que los del Saprissa se habrían vencido en febrero pasado.

Ahora los dirigentes del equipo morado están corriendo para conseguir los documentos que le hacen falta para poner todo en orden.