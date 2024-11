¿Qué le sucede a Alajuelense cuando visita a Saprissa? Jugadores manudos responden

Alajuelense se acostumbró a ser cama en Tibás cuando juega ante Saprissa. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Ya sea que llegue en un mal o buen momento algo le sucede a Alajuelense cuando visita el estadio Saprissa, cancha en la que tiene tres años y medio sin ganar, donde suma un golpe tras otro.

Durante la presente década ganar en Tibás se ha vuelto una misión durísima para el León, la última vez que lo hizo fue el 18 de abril del 2021 cuando goleó 0-5 en un clásico de fase regular, pero a partir de entonces empezaron las decepciones.

La Liga acumula once partidos al hilo sin sacar los tres triunfos allá y el asunto se volvió aún más dramático en los últimos cuatro partidos en los que no consiguió ni siquiera hacer un gol.

LEA MÁS: Alajuelense reaparece en redes con un mensaje que generó reacciones muy diferentes

La última vez que la Liga pudo siquiera marcar en la Cueva fue hace año y medio en la gran final del Clausura 2023 cuando cayó 3-1 y Celso Borges anotó de penal.

La última vez que Alajuelense ganó en Tibás ante Saprissa fue el 18 de mayo del 2021 (Rafael Pacheco Granados)

Tras un nuevo fracaso en Tibás le consultamos a jugadores manudos qué les pasa en ese estadio, si hay alguna situación especial que les pesa, pues es muy curioso que en este semestre se mantuvieran invictos por 27 partidos y justo el momento del descalabro coincide que sea allí.

“No sé, creo que son partidos en los que venimos a darlo todo, nunca hemos querido perder, ni tener estos resultados, son cosas que pasan, el fútbol es así. Ahora tenemos que ponerle el pecho a las balas y trabajar para que al final sea diferente”, comentó Alexis Gamboa, uno de los capitanes erizos.

LEA MÁS: Jugador de Alajuelense minimizó recibimiento de afición a Saprissa

Una de las preocupaciones de los aficionados manudos es que se presume que en una segunda ronda o una fase por el título seguramente se jugará en Tibás algún momento.

“El grupo estaba convencido que íbamos a sacar la tarea a como veníamos jugando, a como veníamos ganando, siempre salíamos a ganar donde sea. Lastimosamente esta vez pasó algo que no queríamos, estábamos preparados para sacar la tarea, al final pasó esto. Dios sabrá por qué y tenemos que trabajar más para cuando nos toque venir de nuevo, dar una mejor cara.

“En el fútbol pasan estas cosas, son rachas que tenemos que acabar, al final en algún momento se cortan y lo haremos”, respondió por su parte Rashir Parkins.

Esta es la cara que los manudos se acostumbraron a poner cuando visitan Tibás. (Rafael Pacheco Granados)

Alexandre Guimaraes, por su parte, hizo un llamado a no revivir “fantasmas” y se echó la responsabilidad de estos dos últimos partidos.

“Los dos últimos partidos que hemos jugado acá son factura mía y me responsabilizo. Lo que uno ha sentido es que surgen todos los fantasmas del pasado, pero nosotros no estamos para eso; queremos soluciones y hemos ido encontrándolas. No obstante, el resultado que recibimos no era el esperado. Ahora debemos esperar qué depara el desarrollo de estas fechas para ver si volvemos acá o no”, dijo.

LEA MÁS: David Guzmán contó qué es lo que sucede cuando le tocan el orgullo a Saprissa

Alajuelense padece una barrera mental en Tibás

Cuatro periodistas que estuvieron este sábado en Tibás también dieron su opinión sobre qué le pasa a la Liga en Tibás, quien parece que cuando va por el Hospital México ya va perdiendo el partido.

“Es una barrera mental, para mí salen derrotados desde el camerino, el ambiente externo absorbe a la Liga. Históricamente ha pasado, pero no tan marcado como ahora. Hubo épocas en los que sacaba mejores resultados acá más allá que el dominio, claramente, siempre ha sido de Saprissa, pero sí se nota en aspectos muy puntuales en jugadas que todo mundo observa.

“Aunque no podamos darlo por sentado es probable que en las instancias finales se vuelvan a cruzar y le tocará venir acá de nuevo y tendrá que matar sino será solo un eterno aspirante nada más”, indicó Luis Enrique Bolaños de Teletica Radio.

Luis Enrique Bolaños: "Lo de Alajuelense en Tibás es algo mental"

LEA MÁS: Alexis Gamboa, defensor de Alajuelense, sorprende al analizar lo que pasó en el clásico

Anthony Porras, de Radio Columbia, también piensa que el problema está en la cabeza

“Sí creo que sea un tema emocional, sicológico, el ambiente, el estadio le pesa y demás, porque creo que tal vez el semestre que le hemos visto a la Liga y la cara que le vimos esta vez en la Cueva, sí queda en evidencia que la parte mental le pasa factura luego que lo propiamente deportivo”, opinó.

Irene Chinchilla de Tigo Sports tiene un criterio que va por una línea parecida, pero también metió los planteamientos en ambos bandos.

“Le preguntábamos a los jugadores por la parte mental, pero creo que esta vez también hay un aspecto en cuanto a planteamientos, la Liga terminó con un solo delantero para una línea de cinco que tenía Saprissa, los extremos además no pesaron en la Liga. Creo que cada clásico tiene un aspecto distinto, en esta vez me parece es más un tema de rendimiento” destacó.

Finalmente, Estefan Monge de Deportes Repretel y Monumental se fue por el escenario.

“Siento que es el ambiente lo que le pesa a la Liga, cuando ven el estadio totalmente lleno, las graderías, el tener las tribunas tan cerca de la cancha, me parece que sí le pesa bastante en lo sicológico al equipo manudo”, finalizó.