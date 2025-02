¿Qué llegó a hacer Francisco Calvo al estadio Ricardo Saprissa este domingo?

Francisco Calvo, defensor costarricense, sorprendió este domingo al aparecerse en el partido entre Saprissa y Sporting en la Cueva.

El legionario, quien vive en Turquía, aprovechó unos días libres para venirse a Tiquicia.

Francisco Calvo llegó muy sonriente a la Cueva. (Joseph Fonseca Cabalceta/Joseph Fonseca)

El defensor del Hatayspor comentó los motivos por los que se dio una vuelta por Tibás en media temporada europea, fecha atípica para poder darse una vuelta para la mayoría de legionarios.

“Estamos en el torneo normalmente, lo que pasa es que el próximo fin de semana no jugamos porque son 19 equipos, entonces hay una fecha libre, jugamos el viernes pasado, entonces quedaron unos días, nos quedan doce partidos para acabar la temporada en Turquía”, explicó previo al choque a las radios presentes.

Calvo comentó que su hijo tenía ganas de ir al estadio, entonces lo complació y de paso aprovechó para ir a ver a muchos amigos en Tibás.

El vigente capitán de la Tricolor reafirmó una vez más que, en el momento que vuelva a jugar en Tiquicia, lo hará en Saprissa, el equipo en el que quiere retirarse. “Siempre he dicho que sí, es el equipo en el que me gustaría retirarme y no voy a cambiar esa versión”.

Francisco Calvo habló con los medios antes del partido de Saprissa. (Joseph Fonseca Cabalceta/Joseph Fonseca)

¿Cuándo es que podría darse ese regreso? Esa es la gran pregunta que de una vez más le plantearon.

“Yo trato de vivir mi presente y gracias a Dios es bastante bueno, juego en una liga bastante competitiva y lo estoy disfrutando. No sé qué vaya a pasar en el verano, ahora en junio, ya veremos qué pasa”, finalizó.