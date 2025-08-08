¿Qué sucede con Celso Borges que ya no juega partidos completos en Alajuelense?

Celso Borges no ha tenido la regularidad que acostumbra en Alajuelense. (Albert Marin /Liga vs Guadalupe)

Celso Borges ha tenido un arranque poco acostumbrado para lo que suele hacer en Alajuelense en las últimas temporadas, en la que fue una ficha muy regular.

Desde que el volante, de 37 años, llegó al cuadro manudo en el 2021, es apenas la segunda vez que no juega completos los primeros cinco partidos del semestre.

Los manudos llevan cinco juegos en las últimas tres semanas, la Recopa ante Herediano, ante Sporting y Guadalupe por el campeonato nacional y ante Plaza Amador y Managua por Copa Centroamericana en los que Borges tan solo suma 201 minutos.

El mayor periodo de tiempo que ha jugado Celso son 63 minutos ante el Team, luego sumó 58 ante Sporting, 60 ante Plaza Amador y 20 ante Managua FC, mientras que ante Guadalupe FC no jugó por dosificación de cargas según explicaron los erizos. Fue titular en tres de los cinco juegos.

A muchos les llamó la atención escuchar que un futbolista, tras apenas tres partidos ya se le estuvieran dosificando las cargas, lo que genera las dudas de cómo se encuentra realmente el jugador.

Ante Plaza Amador, Borge salió por una contractura muscular, que luego Óscar Ramírez detalló que estaba en el cuádriceps.

La única vez en que Borges vivió una situación similar en el arranque del torneo como manudo, se dio en el Apertura 2023, cuando ante Santos y Sporting fue suplente, mientras que salió de cambio ante Liberia y Pérez Zeledón.

Hay un hecho que coincide en ambas ocasiones, el jugador se integró tarde a la pretemporada manuda, detalle que podría significar alguna factura por no poder iniciar desde el arranque con sus compañeros.

En el 2023 Celso llegó tarde porque estaba con la Selección de Costa Rica en la Copa Oro y en el 2025 tuvo un permiso para ser comentarista en este torneo con la cadena TUDN.

Borges publicó en sus redes que mientras estuvo afuera siguió un plan que le enviaron los rojinegros, pero era solo a nivel físico, porque llegó casi al mismo tiempo como si hubiera sido convocado a la Sele.