Racha ganadora de Honduras ante Costa Rica enciende las alarmas

Aficionados hondureños vinieron a celebrar a Costa Rica con la victoria del Olimṕía ante Cartaginés. (Mayela López/Mayela López)

Las derrotas de Alajuelense y Cartaginés ante Motagua y Olimpia, respectivamente, son solo dos rayitas más para el tigre en la dura racha que tiene el fútbol costarricense contra los equipos hondureños y que encienden las alarmas, debido al momento actual del balompié tico.

Costa Rica visitará a Honduras el 9 de octubre en San Pedro Sula, un partido vital que prácticamente decide el destino de la Tricolor para clasificar al Mundial de Norteamérica 2026.

El periodista Joseph Fernández, publicó en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, una estadística que para los pelos para la situación que vive el fútbol nacional y que muestra que los catrachos nos tienen debajo del zapato desde hace rato.

“Los clubes ticos tienen solo UNA VICTORIA ante equipos hondureños en los últimos... ¡¡¡8 PARTIDOS EN TORNEOS DE CONCACAF!!!“.

“Y solo han ganado SEIS de los últimos... !!!”, 23 JUEGOS EN TORNEOS DE LA REGIÓN!!!“, ante ellos”, estadísticas que son demoledoras y muestran que, además, los ticos van contra las probabilidades e historia reciente en los duelos que se avecinan.

Motagua también celebró en Costa Rica al derrotar a Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Manudos y brumosos deberán primero ir a Honduras a tratar de darle vuelta a sus series en los encuentros programados para el próximo martes y jueves y luego será la Sele la que trate de ir contra la historia.

En Honduras se respira ese optimismo, el cual afirman que es difícil no contagiarse como lo reconoció la periodista Georgina Hernández en el programa Equipo F de ESPN.

“Hipócrita sería si te digo que las sensaciones no son fantásticas, la verdad es que sabe espectacular en la previa de un clásico centroamericano, nos sentimos genial, pero los clásicos son clásicos, entonces hasta que se juegue veremos”, expresó.