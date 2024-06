Rachid Chirino describe cómo su fichaje en Saprissa revivió un importante momento familiar

Rachid Chrino defenderá al Saprissa por seis torneos cortos. Foto: Saprissa.

Rachid Chirino, en su primera entrevista como jugador del Deportivo Saprissa, confesó cómo su llegada al club revivió un gran recuerdo en su familia.

Ese momento que contó fue cuando la S fichó a su hermano Randy, en el 2016, al ascenderlo de Generación Saprissa.

“Mi papá toda la vida me ha puesto la morada, también a mi hermano (Randy Chirino). Cuando mi hermano fichó acá fue como un sueño para la familia y hoy revivimos ese sueño. Siempre tuvimos en mente llegar a esta institución y, gracias a Dios, ahora esperaré el momento para debutar en la Cueva y con la morada puesta”, comentó.

En una de sus respuestas, contó como para él lo del ADN es real y desde hace días sintió la presión de la afición.

“Para mí es algo que sí existe (ADN), por eso los campeonatos, su historia, lo he sentido desde el momento que se rumoraba que llegaba al club, me he topado personas que ya me exigen ganar la 41, es una afición exigente”, aseguró.

Recalcó que con el apoyo del camerino, luchará para llenar las expectativas que le puso el cuerpo técnico.

“Gracias a Dios llego a un camerino que se ve muy sano, de buenos líderes, jugadores y los jóvenes que están empujando para jugar bajo la guía de los más experimentados. Siento que me ayudarán a crecer y tener el chip de la mentalidad ganadora que hay en el Deportivo Saprissa”, dijo.

Chirino llegará por tres años a la S, el equivalente a seis torneos cortos.