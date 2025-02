Regreso de Leonel Moreira al Morera Soto para enfrentar a Alajuelense origina cuestionamientos

Leonel Moreira enfrentará por primera vez a Alajuelense desde dejó al club a inicios de enero. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

El regreso de Leonel Moreira al estadio Morera Soto para enfrentar por primera vez a Alajuelense luego de salir del club a inicios de este año, deja una gran incógnita que está por resolverse, ¿cómo recibirá la Catedral al guardameta?

Tras quedar fuera del club, al ser uno de los señalados luego de la final del Apertura 2024 que los manudos perdieron ante herediano, esta será la primera vez que el guardameta se mida a los manudos, en un escenario en el que pasó buenos y malos momentos durante los cinco años que estuvo en la casa del León.

A pesar de que la casa manuda estuvo suspendida por casi toda la primera vuelta del presente torneo, dio la gran casualidad que el regreso de Osito se dio justo en el momento que terminó la sanción para los erizos, por lo que el choque del viernes ante los chuchequeros tendrá ese picante.

Otro elemento que le mete condimento es el buen rendimiento que ha tenido Moreira con los porteños, por lo que a Alajuela llegará un jugador motivado, que pasa por un buen momento y tal vez, hasta con un poquito de sangre en el ojo.

LEA MÁS: Alajuelense muestra a una de sus fichas que finalmente estaría lista ante Puntarenas FC

Con la afición tuvo una relación de amor y odio, fue héroe muchas veces y en otras tuvo fuertes encontronazos con aficionados que le criticaron y abuchearon por su rendimiento.

Johan Guerra, reconocido aficionado manudo en redes sociales, cree que el hecho de que el partido coincida con el homenaje a Wílmer López se puedan suavizar un poco las cosas, pero durante la mejenga la situación podría cambiar dependiendo del comportamiento de Leo.

“Dependiendo de lo que él haga es que va a influir si la gente le agradece o se mete con él, sabemos que Moreira más de una ocasión tuvo problemas con la afición, sobre todo la que estaba en el sector sur cuando le tocaba atajar en ese marco. Aunque el tema del ambiente, por el homenaje a Wílmer López le podría bajar varias rayitas al tema”, comentó.

Para José Pablo Alfaro, periodista de Multimedios, el hecho de que hayan pasado casi dos meses desde su salida es otro detalle que atenuaría alguna reacción negativa de la afición, pero para el arquero sí puede ser especial.

“Me parece que lo recibirán con algunos silbidos, pero quizás sin la intensidad de otros momentos, primero porque ya ha pasado mucho tiempo, como segundo punto, me parece que la afición de la Liga ya está acostumbrada a los errores no solo de Moreira y entiende que son errores humanos. Para Leo, el juego puede tener un significado porque indudablemente no se fue de la mejor manera, entonces no me extrañaría que hiciera un gran partido a partir de eso”, opinón.

Al frente de Moreira, además, estará el uruguayo Washington Ortega, quien lllegó a sustituir al Leo, otro motivo que lo puede motivar al meta chuchequero para demostrar quién es quién.