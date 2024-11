Ricardo Saprissa recibirá pronto la justicia que merece, destaca uno de sus amigos

Ricardo Saprissa Aymá

Al nombre de Ricardo Saprissa hay que separarlo del fútbol, equipos y fanatismo para reconocer al hombre, la persona que vino a marcar una diferencia en Costa Rica.

Ante la noticia que el expresidente del equipo que lleva su nombre está muy cerca de ser Benemérito de la Patria, tanto en el club como personas cercanas a él lo celebran y esperan que se de pronto.

El periodista José Antonio Pastor, quien compartió con don Ricardo por mucho tiempo, y es autor de un libro sobre él llamado “Ricardo Saprissa, el campeón total, su vida y legado”, considera que lo mejor de esta iniciativa es que lo reconoce como una persona ejemplar sobre cualquier otro punto.

“El mayor mérito es no quedarse con lo que está escrito sobre don Ricardo, sino que investigaron muchísimo y me consta. El proyecto no habla de don Ricardo y el Saprissa, habla del ser humano, la persona, el hombre que se dedicó a ayudar a la juventud y creo que eso es lo más importante.

“Los proyectos anteriores que se presentaron para declarar a don Ricardo como benemérito, siempre terminaban hablando del equipo y el equipo no tiene nada que ver con don Ricardo, y que no se malentienda, pero el reconocimiento debe dársele a la persona, no a la institución, y es el caso concreto de este proyecto, que se centraron en su figura”, añadió.

Ricardo Saprissa fue el gran impulsor de un joven equipo que tomó su nombre y cambió el fútbol de Costa Rica, Foto: Cortesía José Antonio Pastor

El biógrafo de don Ricardo cree que el honor llega tarde, porque debió hacerse hace mucho tiempo, pero celebra que ahora, gracias al proyecto que el diputado Jorge Rojas propuso, está a solo dos votaciones de los legisladores para que se le hagan los honores.

“Don Ricardo fue un migrante que vino a trabajar a Costa Rica y se dedicó a ayudar a la gente y lo hizo de tal manera que su legado continúa vigente en la fundación Saprissa, en la forma en que se trabaja en divisiones menores, pero no solo en el Saprissa, sino en todo el país, don Ricardo fue quien creó las divisiones menores en el fútbol de Costa Rica”, explicó.

Saprissa, de origen español, nació en El Salvador en 1901 y llegó a Costa Rica en 1932 con la intención de ayudar a su hermano mayor con la empresa familiar de textiles.

Con el tiempo se consolidó como la figura más importante para los morados, de quien fue su presidente por 32 años, hasta que falleció el 16 de agosto de 1990.

El periodista José Antonio Pastor Pacheco fue el biógrafo de don Ricardo Saprissa. (Jorge Navarro Trejos)

En Saprissa están felices con el reconocimiento

Por su parte, en un mensaje enviado a La Teja, el club morado reaccionó muy complacido ante la iniciativa por lo que significa históricamente.

“Que la Comisión de Honores de la Asamblea Legislativa diera el aval para declarar como Benemérito de la Patria a Ricardo Saprissa Aymá, es un primer paso hacia el reconocimiento de un ser humano excepcional, quien dedicó su vida a ayudar a la juventud de nuestro país a través del deporte y a forjar mejores seres humanos, mostrándoles el camino del esfuerzo, la preparación y el respeto para alcanzar metas de vida.

“Esperamos que este reconocimiento prospere y, pronto, podamos honrar la memoria de una persona cuya contribución al país y el impacto de su vida van mucho más allá de los colores de un equipo: su legado es profundo y trasciende su apellido”, se puede leer en el mensaje.