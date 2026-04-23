Robert Garbanzo estalla tras el descenso de Guadalupe y señala al gran responsable del fracaso

Robert Garbanzo asegura que le faltó firmeza para tomar decisiones en el Apertura 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Robert Garbanzo, gerente deportivo y entrenador de Guadalupe en las últimas jornadas, le puso el pecho a las balas y apareció en conferencia de prensa para dar la cara luego del descenso del cuadro josefino este miércoles tras perder 5-0 ante el Saprissa.

El dirigente fue quien habló ante los medios al asegurar que es el gran responsable de lo sucedido, fue muy autocrítico con su trabajo, pero en su explicación señaló a jugadores y personas que afirma no tuvo el criterio de sacarlos a tiempo del plantel.

“Yo estoy acá porque la responsabilidad es mía, totalmente mía, yo armé el equipo y permití muchas cosas en el primer torneo, entonces estoy asumiendo la responsabilidad, es un fracaso para nuestra institución.

“Hay muchos periodistas y gente que dice que no le importamos a nadie, puede ser que a ellos no les importe, pero sí le importamos a muchas familias que les damos de comer y a muchachos que tienen la ilusión de llegar a una primera división en una zona con muchas cosas marginales, por eso asumo esto, la responsabilidad es mía”, dijo.

Señalamientos a jugadores por falta de compromiso

Solo algunos jugadores de Guadalupe FC se mostraron realmente dólidos por el descenso sufrido este miércoles. (JOHN DURAN/John Durán)

Garbanzo afirmó que le duele ver que llevó a algunos jugadores que no tuvieron el compromiso que esperaban, que no dieron todo por la camiseta y pareciera que el descenso no les afecta ni les duele.

“Lo de los jugadores es verdad, es donde nos merecemos estar, por ese mismo compromiso que no ha existido en algunos jugadores, no en todos. Yo agradezco mucho a Marvin Angulo el compromiso que tuvo en todo este torneo”

Respaldo al cuerpo técnico y autocrítica por fichajes

“Eximo de toda responsabilidad a Alfredo Morales (técnico que acabó el torneo) y a Mauricio Wright, que vino a echarme una mano y al final no se pudo”.

“Las malas contrataciones de junio ahí empezamos mal, he tenido una autocrítica muy intensa con mi junta directiva, con mi círculo interno y por eso asumo eso como el máximo responsable de esto”, indicó entre otras cosas.